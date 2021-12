Se c’è un Paese nel Mondo che merita di essere scoperto in ogni angolo, quello è certamente l’Italia. Lo Stivale ci regala ogni giorno perle da visitare, incastonate in paesaggi meravigliosi o protagoniste di una storia millenaria. E se c’è un periodo perfetto per ammirarle, è proprio il mese di dicembre. L’atmosfera natalizia dona un ulteriore tocco di magia a questi straordinari luoghi. Quindi ecco i 5 meravigliosi e suggestivi borghi italiani appena premiati perfetti per una toccata e fuga a dicembre. Ci basteranno appena due giorni per visitarli, ma quasi sicuramente non ce ne pentiremo. È il momento di programmare la nostra gita fuori porta.

Ecco i 5 meravigliosi e suggestivi borghi italiani appena premiati perfetti per una toccata e fuga a dicembre

A partire dal 1998 il Touring Club Italiano, ente no-profit impegnato nella valorizzazione del territorio italiano, assegna le famose Bandiere Arancioni. Ovvero premi di qualità turistica e ambientale, dedicati ai comuni tricolori con meno di 15mila abitanti. Fino a pochi giorni fa, 262 borghi avevano ricevuto il prestigioso riconoscimento.

Oggi il numero è salito a 267 grazie all’ingresso di 5 località, che hanno ricevuto il premio dopo aver migliorato la propria offerta turistica.

Il primo dei nuovi borghi premiati è Biccari, in provincia di Foggia. Biccari è famoso anche come Monte Cornacchia ed è situato nel luogo più alto di tutta la Puglia. Un paesino piccolissimo ma ricco di testimonianze storiche, che vanno dal Medioevo al 1800. Visitarlo a dicembre significa entrare direttamente dentro una cartolina.

Bandiera arancione anche per Cingoli, piccolo borgo in provincia di Macerata. Cingoli è conosciuto come “il balcone delle Marche”, per la sua incredibile posizione panoramica sulla valle del Musone. Durante le feste di Natale, oltre alle tradizionali luminarie e presepi, ci sarà anche la “Sagra del Cavalluccio”. Un evento imperdibile per gli amanti di questo tradizionale dolce natalizio.

I due premi di Follina

Spostiamoci in Veneto per scoprire Follina, borgo incastonato tra le celebri Colline del Prosecco. Follina ha circa 3.500 abitanti, ma è un vero e proprio punto di riferimento per le attività commerciali e per il turismo. Oltre ad aver ricevuto la Bandiera Arancione, fa parte anche dei Borghi più belli d’Italia. La meta perfetta per chi ama il buon vino e vuole immergersi nella natura.

Sarsina e Vicopisano

Le ultime due Bandiere Arancioni le hanno conquistate Sarsina e Vicopisano. Sarsina è un piccolo paesino a cavallo dell’Appennino Tosco-Romagnolo. A dispetto delle sue dimensioni, è uno dei luoghi italiani più ricchi di storia. Basti pensare che diede i natali a Plauto, forse il più celebre commediografo dell’epoca romana. Visitiamolo a dicembre e faremo un passo in una storia millenaria.

Vicopisano si trova invece in provincia di Pisa, lungo le sponde dell’Arno. Vicopisano è celebre per la sua rocca progettata dal Brunelleschi ed è stato scelto come set per moltissimi film. A dicembre il borgo si popola dei tradizionali mercatini di Natale e il suo presepe è uno dei più belli della Toscana.

Approfondimento

Sembra incredibile ma la Città dei Balocchi esiste davvero a due passi da noi e possiamo visitarla a dicembre