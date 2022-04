“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, recita un celebre detto della nostra tradizione. Un detto quanto mai valido quest’anno con la Pasqua “alta” perfetta per organizzare una gita fuori porta. Nei giorni scorsi gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno consigliato alcune possibili mete tra destinazioni low cost e spiagge meravigliose. Oggi, invece, ci concentreremo sugli eventi e sulle sagre sparse in ogni angolo dello Stivale. Ed ecco i 5 imperdibili eventi tutti italiani per i giorni di festa che non possiamo perderci. Tra degustazioni, sagre e fioriture ce n’è davvero per tutti i gusti.

Festeggiamo la Pasqua tra ciliegi e tulipani

I primi due eventi imperdibili a Pasqua sono particolarmente consigliati per gli amanti della natura e dei fiori. Se ci troviamo nei pressi di Vignola, in Provincia di Modena, dobbiamo assolutamente fermarci. In questo piccolo paesino viene organizzata la Festa dei Ciliegi in Fiore. Un’occasione unica per ammirare la splendida fioritura degli alberi e per far divertire i bambini con carri e sfilate.

Se invece i nostri fiori preferiti sono i tulipani, siamo ancora in tempo per visitare il TuliPark. In questo vivaio incastonato nel cuore di Roma potremo ammirare sterminate distese di tulipani in fiore. Il parco chiuderà proprio la domenica di Pasqua, ma forse siamo ancora in tempo a prenotare la nostra visita.

La meta perfetta per Pasquetta è Civitella Messer Raimondo

In provincia di Chieti c’è un piccolissimo borgo semi-sconosciuto che torna a splendere nei giorni di Pasqua. Stiamo parlando di Civitella Messer Raimondo. Qui potremo sperimentare la famosa Pasquetta Experience, una giornata in mezzo alla natura tra trekking, laboratori per i più piccoli e degustazioni di prodotti tipici. Perfetto per passare una Pasquetta all’insegna della convivialità e del contatto con la natura.

Ecco i 5 imperdibili eventi tutti italiani del weekend di Pasqua per perdersi tra natura, cucina e degustazioni da leccarsi i baffi

Ottime notizie anche per gli amanti della Toscana e della buona cucina. Se ci troviamo nei pressi di Pistoia, dobbiamo assolutamente recarci a Piteglio. Qui troveremo a Pasquetta la Festa della Farina Dolce. Un evento che ci permetterà di assaggiare le specialità del luogo come il castagnaccio e i vari prodotti locali.

Ancora Toscana e ancora degustazioni alla Sagra del Prugnolo e del Tortello di Vicchio. Protagonista la cucina tipica toscana con tanto di bistecche alla Fiorentina, tortelli e ricette a base di Prugnolo, fungo caratteristico di questa zona. Il tutto con lo splendido Lago Viola a fare da cornice sullo sfondo e a darci l’opportunità di smaltire le abbuffate appena fatte.

