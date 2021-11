Il mal di schiena è uno dei problemi più comuni con l’avanzare dell’età. La muscolatura dorsale inizia a indebolirsi, facciamo meno attività fisica e spesso assumiamo posture sbagliate. Se aggiungiamo anche qualche chilo di troppo a peggiorare la situazione, la frittata è fatta. Ma non ci facciamo prendere dallo sconforto. Innanzitutto possiamo riuscire ad avere una pancia piatta anche in età avanzata. In secondo luogo potremmo riuscire a migliorare la condizione della schiena in poco tempo e senza fare sforzi eccessivi. Ecco i 5 facilissimi esercizi per dire addio al mal di schiena e rinforzare la muscolatura anche a 60 anni. Prima di scoprire quali sono è obbligatoria una premessa. Non iniziamo mai ad allenarci prima di aver consultato un trainer specializzato. Rischiamo soltanto di peggiorare la situazione.

Ecco i 5 facilissimi esercizi per dire addio al mal di schiena e rinforzare la muscolatura anche a 60 anni

Partiamo con un esercizio facilissimo per cui ci servirà soltanto un tappetino. Appoggiamo il tappetino sul pavimento e mettiamoci a pancia in su. Da questa posizione prendiamo un ginocchio con le braccia e avviciniamolo al petto. L’altra gamba sarà stesa con il piede a martello. Restiamo in posizione per 5 secondi e poi cambiamo gamba. Ripetiamo per 5 volte per lato e probabilmente riusciremo a rinforzare la muscolatura delle anche.

Se vogliamo allungare tutti i muscoli della schiena, mettiamoci in ginocchio a pancia in giù. Da qui cerchiamo di allungare le braccia in avanti fino a che sentiamo la tensione muscolare. Restiamo fermi in questa posizione finché la tensione cessa. Ripetiamo 5 volte cercando di allungare gli arti superiori ogni volta di qualche centimetro in più.

Gli esercizi per il mal di schiena da seduti

Possiamo lavorare sulla nostra preziosa schiena anche da seduti. Prendiamo il nostro tappetino e mettiamo le gambe in avanti tenendo la schiena dritta. A questo punto proviamo a piegare una gamba verso l’interno e appoggiamo la pianta del piede alla coscia. Da questa posizione allunghiamo le braccia verso la gamba distesa finché non avvertiamo tensione. Fermiamoci così per qualche secondo e cambiamo lato.

Un altro ottimo esercizio possiamo farlo con l’aiuto di una sedia. Sediamoci con la schiena dritta e i piedi ben appoggiati al pavimento. Allarghiamo le braccia e portiamo i gomiti paralleli alle spalle. Teniamo la posizione e proviamo a spostare i gomiti all’indietro. 10 secondi e 10 ripetizioni dovrebbero essere sufficienti.

Aiutiamo la zona lombare con questo esercizio da fare in piedi

La zona lombare è una delle più colpite in assoluto dal mal di schiena. Per questo motivo dovremmo sempre tenerla allenata e in forma. Per farlo possiamo aiutarci con un semplice esercizio da fare in piedi. Appoggiamo bene i piedi al pavimento e stendiamo le braccia lungo i fianchi. Adesso proviamo a ruotare la schiena verso sinistra e a portare il braccio destro verso il ginocchio sinistro. Restiamo fermi per circa 20 secondi e ripetiamo dall’altra parte.

Approfondimento

Ecco come allenarsi a 60 anni per migliorare la circolazione e salvare il cuore