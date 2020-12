Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pasta frolla è essenziale per preparare crostate, biscotti o il rinomato pasticciotto pugliese. Apparentemente semplicissima, nasconde sempre tante insidie. Ecco come non rischiare di sbagliarla e prepararla alla perfezione!

Ecco i 5 errori da evitare per avere una pasta frolla perfetta

La ricetta classica prevede pochi ingredienti. Ma ci sono dei passaggi importanti da seguire se non si vuole sbagliare. Per preparare la pasta frolla perfetta servono semplicemente farina, uova, burro e zucchero. Da mischiare e impastare, creando un panetto da poi stendere. Ma cosa bisogna evitare di fare perché non ci siano crepe o si rompa?

Il burro non va lasciato a temperatura ambiente. Ebbene sì, l’errore che si fa più spesso è lasciare il burro a sciogliere a temperatura ambiente. Per comodità visto che è più semplice da amalgamare. E invece è la cosa più sbagliata da fare. È proprio il fatto che il burro rimanga freddo che garantisce la riuscita di una pasta frolla impeccabile.

Mescolare gli ingredienti a caso. Esiste un ordine preciso per impastare la pasta frolla. Prima vanno uniti gli ingredienti secchi. Zucchero e farina. Poi aggiungere il burro e mescolare, creando l’effetto sabbia. Una volta che il burro è ben legato si possono aggiungere le uova. Non prima.

Evitare di maneggiarla troppo. Le mani trasmettono calore all’impasto. Come la frizione per impastare genera calore. Ed è proprio il calore il nemico di una pasta frolla perfetta. Quindi cercare di impastare bene, ma velocemente.

Non dimenticare il sale. Sembrerà strano, ma quel pizzico di sale in più fa la differenza. Aiuterà a rendere più stabili gli ingredienti.

Non stenderla subito. Il panetto di pasta frolla deve riposare. Dopo aver creato il panetto va avvolto nella pellicola. E bisogna lasciarlo riposare in frigo, per almeno 30 minuti, prima di poterla stenderla. In questo modo l’impasto guadagnerà elasticità e non si romperà.

Ed ecco i 5 errori da evitare per avere una pasta frolla perfetta. Evitando questi errori comuni il successo è garantito.