Ecco i 5 alimenti che ti fanno fare brutta figura sotto le lenzuola. La tua partner farebbe bene a nasconderteli o finirà in bianco

Tutti parlano di cibi afrodisiaci, ma ci sono cibi che fanno l’esatto contrario. Hanno proprietà utili per tanti aspetti, ma non certo per stimolare una notte di fuoco con il nostro partner. A volte, li mangiamo senza pensarci e se poi non diamo il massimo andiamo ad aggrapparci alle cause sbagliate. Prevenire è meglio che fallire e allora ecco i cibi da scartare.

Sui cibi, cosiddetti, afrodisiaci siamo (quasi) tutti ferrati, nel senso che centinaia di film, articoli, programmi televisivi danno consigli in questo senso. Altro discorso, invece, riguarda l’esatto contrario, ovvero i cibi che provocano l’effetto contrario. Che, magari, assumiamo senza pensarci, ma che potrebbero avere una influenza negativa sull’eventuale nostra performance.

La dieta, infatti, ha la sua influenza sul sesso. È la scienza che lo dice attraverso vari studi dove, ogni volta, viene messo in evidenza l’alimento che aiuta, i maschietti, a fare bella figura. Ci sono, obiettivamente, dei cibi che danno una grossa mano, così come ce ne sono altri che, invece, provocano le conseguenze opposte. Essere preparati, da questo punto di vista, è fondamentale.

Sui cibi afrodisiaci sembra che ognuno di noi sia esperto. A partire dal famoso peperoncino che, grazie alla capsicina, aumenta l’afflusso del sangue verso gli organi genitali. Anche il cioccolato, come è risaputo, aiuta a fare bella figura sotto le lenzuola. In questo caso, il merito è della feniletilamina che stimola l’eccitazione. Tra l’altro è uno dei 5 alimenti che non scadono mai.

Magari, invece, il miele, grazie ai suoi zuccheri, è uno stimolante molto efficace prima di una notte di fuoco. Certo, ci sarebbe anche l’aglio, con proprietà anticoagulanti, ma poi si rischia di avere un alito che non è proprio l’ideale. E facciamo attenzione a non buttarlo se fosse germogliato.

Ecco, invece, gli alimenti che dovremmo tenere a distanza per non avere problemi

Partiamo dalla carne rossa. Buonissima, per carità, ma non il massimo per la immediata digeribilità. Anzi, ti fa scattare il pisolino post cena, altro che afrodisiaco. Avete intenzione di mangiare una pasta e fagioli? Avete considerato le conseguenze? Ottima da mangiare, ma poi? Volete fare una figura imbarazzante sul più bello?

Proseguiamo a mettere altri cibi sulla lavagna dei “colpevoli”. Avete mai pensato ai popcorn? Ebbene, anche loro potrebbero inficiare la vostra prestazione. Attenzione a non generalizzare. Non tutti i popcorn, ma quelli che, di solito, si preparano nel microonde. Colpa dell’acido perfluoro ottanoico che, a volte, si può trovare in certe confezioni e che diminuisce i livelli del testosterone.

Anche la menta, in realtà, è un cibo antiafrodisiaco. Che sarà il massimo per dare un bacio, tanto da rendervi la bocca profumata, ma che agisce, anche lei sul testosterone. Infine, le patatine fritte non dovrebbero mai essere servite prima di un incontro notturno. Anche qui si rischia di appesantire la digestione, con (in)evitabile sonnolenza. Come del resto, i fritti, in generale.