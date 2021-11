Nelle classifiche e nei consigli di lettura troviamo spesso dei libri che tutti conoscono ma che in pochi leggono davvero.

Parliamo di quei libri che non possiamo dire di non avere mai letto, visto che tutti dicono di averlo fatto. Se poi fossimo davvero sinceri, scopriremmo che in pochissimi hanno letto per davvero i grandi classici.

Spesso sui libri e sulla cultura, più in generale, le persone mentono, perché hanno paura di non sentirsi all’altezza. Invece, la lettura, se vissuta bene e con spontaneità, può trasformarsi in un piacere davvero raffinato.

Per questa ragione abbiamo pensato a quattro titoli che magari non faranno fare una grande figura a una cena, ma che delizieranno la mente di chi li leggerà. Infatti, ecco i 4 libri straordinari da leggere assolutamente almeno una volta nella vita.

I primi 2

“L’oceano in fondo al sentiero”. L’autore, Neil Gaiman, cerca in questo romanzo di raccontare la storia di un uomo che torna a casa sua per un funerale. La casa non esiste più, ma ritrova una vecchia fattoria vicino al sentiero che percorreva ogni giorno per andare a scuola.

La sola vista di quella fattoria gli fa venire in mente dei ricordi ormai sbiaditi che pian piano ritrovano vigore e dettaglio. Un amore di gioventù che in realtà nascondeva degli ampi lati oscuri, che, come fantasmi, non se ne andranno mai.

Un libro da leggere per capire fino in fondo le difficoltà dell’animo umano di chiudere con un passato a volte troppo pesante.

Il secondo libro che proponiamo è un classico ma che non si conosce per bene. Italo Calvino ha regalato tantissime perle ai suoi lettori, ma il libro di cui vogliamo parlare oggi è davvero straordinario.

“Il barone rampante” siamo un po’ tutti noi, quando vogliamo sfuggire dai problemi. Se potessimo, sfuggiremmo anche noi dai problemi della nostra vita quotidiana salendo su di un albero. Forse non avremmo la sua fortuna, ovvero la visita di grandissimi personaggi storici come Napoleone, ma avremmo sicuramente le sue sfortune. Come una storia d’amore tormentata.

Ecco i 4 libri straordinari da leggere assolutamente almeno una volta nella vita

Agatha Christie colleziona gruppi di lettura in tutto il Mondo. Tuttavia, “Dieci piccoli indiani” è quel giallo che ha in sé i semi della perfezione. Un’isola, una villa e dieci persone che iniziano a scomparire. Le passioni umane in tutta la loro follia.

Infine, un libro che vede nelle soluzioni sbagliate ai giusti problemi il filo conduttore della trama. “Il fight club” di Palahniuk è esattamente questo, ovvero un luogo anche fisico dove sfogare l’imbarazzo dello stare al mondo. Tutti questi libri parlano un po’ di noi, ecco perché dovremmo leggerli. Anche solo per conoscerci un po’ meglio.

