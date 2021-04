Con l’arrivo della bella stagione una delle preoccupazioni principali diventa la prova costume. Si moltiplicano quindi gli sforzi in palestra e la dieta entra a far parte del quotidiano di chi si è maggiormente rilassato durante l’inverno. I pasti principali diventano dunque più contenuti e leggeri e spesso si è travolti da attacchi di fame improvvisa. Quanto spesso ci siamo sentiti dire “mangia un frutto!”? Ma la verità è che la frutta non è tutta uguale e non tutta è adatta ai regimi alimentari.

La scelta dello spuntino a metà mattinata o della merenda deve essere fatta con molta cura. Se si opta per un frutto, su consiglio del proprio medico o del proprio nutrizionista, è bene tenere presente che anche la frutta è ricca di zuccheri.

Ecco i 4 frutti con pochi zuccheri da mangiare se si è a dieta e si ha bisogno di spezzare i morsi della fame.

Kiwi

Il kiwi contiene 9 grammi di zucchero semplice, il fruttosio, ogni 100 grammi di prodotto per questo può essere considerato un ottimo spuntino. Inoltre, ha grandi qualità: contribuisce all’apporto di acqua nell’organismo dunque all’idratazione, è ricco di antiossidanti, potassio e fibre.

Fragole

Le fragole contengono 4,9 grammi di zuccheri ogni 100 grammi di alimento. Sono quindi squisite e ipocaloriche, una vera accoppiata perfetta. Questo frutto è straordinario anche perché ricco di vitamina C, antiossidanti, fibre, potassio e iodio.

More

Le more così come le fragole contengono 4,9 grammi di zuccheri ogni 100 grammi di prodotto. Ricche di acido folico e vitamine le more sono diuretiche e depurative e contengono ottime quantità di vitamina C e vitamina A. Vanno dunque prese in considerazione per una merenda leggera e sfiziosa.

Pompelmo

Il pompelmo contiene 7 grammi di zucchero ogni 100 grammi di alimento. Questo frutto è sempre da considerarsi un’ottima scelta perché povero di zuccheri e calorie ma ricco di antiossidanti, acqua vitamina C e potassio.

Ecco, dunque, i 4 frutti con pochi zuccheri da mangiare se si è a dieta e si ha bisogno di spezzare i morsi della fame.