Di solito i cetrioli si utilizzano davvero in poche maniere. O si aggiungono all’insalata, o si tagliano a fettine e si condiscono con olio e sale, oppure si mangiano a pinzimonio. Certamente consumati così sono ottimi, però esistono altri modi per poterli usare e prepararci cose davvero squisite.

E quindi, ecco i 3 semplici modi che pochi conoscono per utilizzare i cetrioli, la verdura più rinfrescante dell’estate.

In padella

Nessuno lo direbbe mai, eppure i cetrioli saltati in padella sono davvero ottimi. Si consiglia di tagliarli a fette non troppo fini e condirli con olio, sale, pepe nero e foglie di basilico. Non devono cuocere molto, dieci minuti bastano e il risultato lascerà davvero stupiti.

Frullato

Per realizzare una bevanda rinfrescante a base di cetriolo ci vuole davvero poco.

Basta sbucciarne uno e frullarlo. Filtrare il tutto, per evitare che ci siano semi o residui di polpa. Servirlo con qualche cubetto di ghiaccio e qualche foglia di menta pestata. Una bevanda davvero dissetante, da bere nelle giornate più calde.

L’ultimo modo è utilizzare i cetrioli come base per dei crostini. Infatti, possono facilmente diventare i protagonisti della tavola. Il procedimento è molto semplice.

Bisogna innanzitutto prendere dei cetrioli abbastanza grandi e lavarli accuratamente.

Per questa ricetta non occorre sbucciarli.

Dunque vanno tagliati per obliquo, in modo da ottenere delle fettine a forma di ellissi e non dei cerchi. Così facendo si avranno delle fette più grandi. È necessario inoltre tagliare queste fette più spesse del solito. Infatti dovranno essere la base di deliziosi crostini, sostituendo il pane.

A questo punto si possono creare tutti gli abbinamenti che si vuole.

Ad esempio, con burrata e granella di pistacchio, oppure con salmone affumicato e yogurt greco. Altrimenti creare dei crostini tutti vegetali, con fettina di cetriolo, fettina di pomodoro e fettina di melone, condendo con olio, sale e pepe.

Insomma, le possibilità di usare i cetrioli in semplici modi sono moltissime, non resta che dare libero sfogo alla fantasia.