Avere a che fare con chi soffre di frequenti sbalzi di umore può essere snervante anche per le persone più pazienti. Bisogna armarsi di nervi saldi e cercare di sopportarli o di trovare un modo per arginarli, specialmente se si tratta di una persona cara, come un fidanzato, un parente o un amico.

Secondo l’astrologia, esisterebbero alcuni segni zodiacali più propensi ad essere emotivamente instabili rispetto ad altri. Ciò sarebbe dovuto ad alcune loro peculiarità che li spingerebbero vivere prede di vere e proprie spirali emotive.

Ecco i 3 segni zodiacali più emotivamente instabili e imprevedibili in assoluto

Il Cancro è un segno zodiacale dominato dalla Luna e viene pertanto influenzato dalle sue fasi anche a livello emotivo. Anche una piccola provocazione può far mutare in peggio il suo stato d’animo, persino se fino a pochi istanti prima era intento a ridere e a scherzare. Si tratta pertanto di un segno non solo molto instabile emotivamente, ma anche tendenzialmente irascibile.

Segue la Bilancia, un segno zodiacale che fatica molto a mantenere il suo equilibrio emotivo. Per farlo, ha bisogno di energia, concentrazione e pratica che non sempre ha a disposizione.

Anche i Pesci, che come il Cancro sono un segno d’acqua, passano da un estremo emotivo all’altro in pochissimo tempo. Infatti sono molto sensibili all’ambiente che li circonda, dai quali si fanno influenzare incredibilmente. Proprio per questo, molti nati sotto questo segno tendono ad incanalare le loro emozioni tramite l’arte. In mancanza di ciò, possono diventare emotivamente instabili.

In alcune situazioni, altri segni potrebbero diventare emotivamente instabili

Ecco i 3 segni zodiacali più emotivamente instabili e imprevedibili in assoluto. Ce ne sono però altri due che, in alcuni particolari momenti, tendono a diventare imprevedibili ed emotivamente instabili.

Uno è lo Scorpione, un altro segno d’acqua che quando non controlla le sue emozioni è descritto come “un uragano, una frana e un terremoto contemporaneamente“. L’altro è il Sagittario, che potrebbe reagire ad alcune situazioni inattese in modo incoerente o persino nervoso, salvo poi tornare al loro normale modo di essere una volta superata la sorpresa iniziale.

Qual è il più stabile?

E se questi sono i segni più instabili in assoluto, può venire spontaneo chiedersi quale sia invece il segno più “coi piedi per terra”. Gli astrologi sembrano concordi nel dichiarare che si tratti del Toro, un segno descritto come emotivamente molto stabile e con un’invidiabile capacità di rimanere calmo anche nelle situazioni più complesse.