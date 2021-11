Sarà pur vero che la mamma è sempre la mamma. Ma, in alcuni casi, questa importante figura genitoriale potrebbe involontariamente ostacolare una relazione o addirittura essere la causa di una rottura definitiva. Questo può capitare quando una persona, pur avendo lasciato il nido familiare, non si sia realmente distaccata da esso, ed inizia una relazione con presupposti errati, senza rendersene conto.

La continua ricerca della figura materna, nonostante il legame di coppia, o l’uso di comportamenti discutibili, giustificabili da una madre ma non dalla partner, fanno di questa persona un eterno mammone. Il riferimento, credo si sia capito, rimanda a uomini che sono alla continua e morbosa ricerca della propria mamma, malgrado l’età e il loro status sociale.

Per loro la madre è un’ancora di salvataggio, un porto sicuro, un sostegno perenne. Ma come capire, soprattutto agli inizi di una storia, se il proprio partner è un mammone? In aiuto arrivano le stelle, pur non essendo l’unica componente da considerare. Ci sono, infatti, determinati segni zodiacali che per nessuna ragione al Mondo farebbero a meno della mamma.

Ecco i 3 segni più mammoni dello Zodiaco che potrebbero rendere la relazione davvero snervante e noiosa

Uno dei modi, per capire se c’è la possibilità di avere un partner eccessivamente attaccato alla madre, è quello di analizzare il suo segno zodiacale e valutare le peculiarità che lo caratterizzano. A tale proposito, ecco i 3 segni più mammoni dello zodiaco che potrebbero rendere la relazione davvero snervante e noiosa.

Ariete: è il segno più mammone dello zodiaco. È abbastanza autonomo, ma sa essere decisamente capriccioso e alla continua ricerca di attenzioni. Non accetta di essere ignorato e in tal caso, potrebbe offendersi esattamente come farebbe un bambino, salvo poi tornare sui suoi passi per ottenere di nuovo le premure tanto desiderate. Se per qualsiasi motivo le cose dovessero andare in modo diverso, per farsi forza tende a cercare l’unica donna che sa che lo proteggerà sempre: la sua mamma.

Toro: è un segno piuttosto mammone. Estremamente attaccato alla madre, perché molto legato alla famiglia, si infervora facilmente se qualcuno prova a screditare i suoi cari. Al primo posto ci sono loro, tutto il resto, se pur importante, viene subito dopo. Non ama essere ignorato o rifiutato e per questo se la prende facilmente. In questi casi, tende a tornare dalla madre per cercare conforto.

Cancro: è un segno davvero attaccato alla mamma. Si prende molta cura della famiglia. Ha un bisogno morboso di premure e attenzioni, e lui le dà allo stesso modo. In tutto quello che fa, si sente sicuro e tranquillo solo quando sa di essere sostenuto dalla madre. Insomma, non può proprio fare a meno della sua approvazione e dei suoi consigli che sono sacrosanti.

Cosa fare se il proprio partner si è rivelato un vero mammone

Ecco alcuni consigli con il proprio partner. Prima di tutto, non mettersi mai contro sua mamma, piuttosto chiedere il suo aiuto.

Poi, bisognerebbe spiegargli cosa vuol dire avere una presenza che incombe sulla coppia costantemente. In seguito, spingerlo a riflettere e a capire come migliorare.

Infine, renderlo sicuro del fatto che per la madre ci sarete sempre.

