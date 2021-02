Diciamoci la verità: tutti pensiamo di essere intelligenti. Certo, pensare di essere stupidi può essere utile, a volte, ci deresponsabilizza delle nostre azioni.

L’espressione “fare il finto scemo” calza a pennello. Tuttavia, il grosso problema che non prendiamo in considerazione è che ci pensiamo più intelligenti degli altri.

La dura verità, però, ci smentisce, spesso non lo siamo. Anzi, proprio a pensarci così furbi, pensiamo che l’intelligenza sia una meta stabile, un traguardo. Purtroppo non è così, da molto tempo abbiamo capito che l’intelligenza è un metodo, più che un fine in sé. Ecco i 3 segni per capire se siamo persone intelligenti.

Alimentazione corretta

Un primo e importante segno è la nostra alimentazione. Certo, potrebbe essere lapalissiano: chi è intelligente mangia bene.

Tuttavia, basta una semplice ricerca online per scoprire quanti metodi si trovano per risparmiare sulla spesa e sull'acquisto di beni alimentari.

Invece, se si cercano i metodi per risparmiare sull’acquisto di un iPhone o di una nuova macchina o di un nuovo vestito, potremmo avvicinarci allo zero assoluto.

Mangiare bene costa, certo, ma ci costa ancora di più la vanità. E il prezzo lo si pagherà in salute.

Lettura

Altro tasto dolente: la lettura. In Italia i sondaggi considerano “grandi lettori” tutti coloro che hanno letto almeno due libri all’anno. Due libri all’anno, vuol dire in media due pagine al giorno. Se per grandi lettori, quindi, si intendono coloro che passano meno di dieci minuti al giorno a leggere, si può facilmente immaginare cosa siano i “piccoli lettori”.

La lettura, è bene ricordarlo, è la palestra del nostro cervello. Un grande antidoto a programmi spazzatura della televisione. Ricordiamocelo prima di tornare allo stadio dei Neanderthal.

Curiosità e voglia di imparare

Infine, la curiosità e la costante voglia di imparare nuove cose. Non solo intellettuali, anche e soprattutto manuali: come piantare una pianta nell’orto, come tagliare il legno e via dicendo.

Le persone intelligenti hanno capito che, non essendo mai soddisfatte del grado di conoscenza che hanno, ne vogliono sempre di più.

Ecco, dunque, quali sono i 3 segni per capire se siamo persone intelligenti.