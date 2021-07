Avere il pollice verde fornisce un sacco di vantaggi. Innanzitutto, è una bella soddisfazione poter dire di riuscire a coltivare un orto da soli e poi il momento migliore arriva quando il duro lavoro dà i suoi frutti. Quando, cioè, si possono mettere in tavola delle verdure grandiose.

Non è semplice, tuttavia, essere dei veri maestri nell’arte del coltivare. Ci sono tantissime cose da considerare per massimizzare la qualità e la quantità del raccolto. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare una mano in questo senso, fornendo utili consigli. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo indicato i vantaggi di coltivare con l’orto rialzato.

Oggi approfondiamo i consigli per diventare dei coltivatori provetti. Ecco i 3 accorgimenti fondamentali per un orto rigoglioso ed un raccolto straordinario.

Meglio usare fertilizzanti naturali

Se scegliamo di coltivare l’orto, è anche perché vogliamo dei prodotti a chilometro zero, biologici, e che siano il più possibile liberi da prodotti chimici. È bene, quindi, partire proprio dal fertilizzante, scegliendone varietà naturali. In questo modo si possono fornire nutrienti fondamentali al terreno senza inquinare l’ambiente ed il nostro orto.

Ottimizziamo gli spazi

In genere l’orto si coltiva organizzandolo in tante file. Questo è un buon metodo, ma a volte non è ottimale. La migliore forma dell’orto dipende dalla dimensione e dalla forma dell’appezzamento stesso. Consigliamo, quindi, di sperimentare, ad esempio disponendo le piante a quadrato o addirittura a triangolo. La cosa importante è tenere gli spazi giusti tra una pianta e l’altra.

Sfruttiamo la verticalità

Ci sono alcune piante, come i pomodori, che è bene far crescere in verticale. Questo non danneggia la loro crescita e fa risparmiare tantissimo spazio, permettendoci di avere una resa migliore. Usiamo quindi dei bastoni e leghiamo le piante con lo spago per vincolarle piante a crescere verso l’alto. Immediatamente libereremo spazio prezioso.

Ecco i 3 accorgimenti fondamentali per un orto rigoglioso ed un raccolto straordinario. Seguiamoli per migliorare molto le nostre coltivazioni.