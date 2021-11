Ecco i 2 velocissimi capi di abbigliamento invernali e l’accessorio giusto che non devono mai mancare per sembrare subito più alte e magre sia a 20 che a 50 anni

Essere alla moda e seguire le tendenze del momento dettate dagli influencer sui social sembra, oramai, essere diventato un valore.

Succede però, che pur di fare tendenza, sia uomini che donne, sia a 20 che a 50 anni, finiscono per indossare dei capi di abbigliamento che, invece, di valorizzarne la figura, li rende esattamente uguali a chiunque altro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Senza alcuna distinzione e, a volte, addirittura ridicolizzandoli.

Imparare a vestirsi bene in base alle forme del proprio corpo è, infatti, il metodo migliore per valorizzare il proprio aspetto e stare meglio con se stessi.

Ma non basta saper abbinare i colori nel modo giusto per avere un outfit corretto.

È importante saper combinare tra loro i diversi capi e perché no, saper scegliere anche gli accessori giusti.

Sebbene a tutte o quasi, piacerebbe assomigliare all’imprenditrice digitale. Per essere come Chiara Ferragni, icona di stile in assoluto soprattutto tra i giovani, e vestire come lei, bisogna imparare a valorizzarsi conoscendo se stesse ed il proprio corpo. Ma anche capire che a volte è necessario mettere da parte mode e tendenze.

Quest’oggi con i Consulenti di Moda consiglieremo alle Lettrici i 2 velocissimi capi di abbigliamento invernali e l’accessorio giusto che non devono mai mancare per sembrare subito più alte e magre sia a 20 che a 50 anni.

Maglie e maglioni che allungano il collo

Un desiderio che accomuna tutte le donne è quello di sembrare più alte e magre.

Per raggiungere questo obiettivo, non si devono commettere errori nello scegliere li capi di abbigliamento giusti. Un capo invernale velocissimo che fa sembrare subito più alte e magre seppur apparentemente banale, è il tradizionale maglione con scollo a V.

Lo scollo a V allunga la figura, slancia la silhouette e la parte del dècolletè, allungando il collo.

Il maglione oltre ad essere estremamente comodo, pratico e veloce, è un capo di abbigliamento sempre elegante anche quando abbinato ad un must come il jeans.

Stesso effetto ottico per le camicie sbottonate e le giacche.

Il pantalone a vita alta

Anche i pantaloni a vita alta sono la soluzione ideale per tutte le donne che sia a 20 che a 50 anni, vogliono sembrare subito più alte e magre.

Preferibilmente pantaloni a tinta unita e scuri.

Il look monocromatico, non bianco, aiuta ad acquisire otticamente qualche centimetro in più in altezza.

Ecco i 2 velocissimi capi di abbigliamento invernali e l’accessorio giusto che non devono mai mancare per sembrare subito più alte e magre sia a 20 che a 50 anni

Oltre ai maglioni con scollo a V e agli intramontabili jeans sempre alla moda, nel guardaroba delle donne non deve mai mancare questo accessorio, per sembrare subito più alte e magre, sia a 20 che a 50 anni.

Parliamo delle minibags ossia delle borsette micro, consigliatissime come accessorio per slanciare la figura.

Ecco i due velocissimi capi di abbigliamento invernale e l’accessorio giusto che non devono mai mancare per sembrare subito più alte e magre sia a 20 che a 50 anni.

Approfondimento

Sta spopolando questo taglio di capelli anni 80