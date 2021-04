La preparazione del soffritto è un passaggio obbligatorio, se si vuole realizzare un sugo gustoso o uno stufato speciale.

Spesso si utilizza la mezzaluna, oppure il mixer elettronico. Sono tutti metodi che fanno perdere tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Basta con i pezzettini di verdure che scappano in qua e là, basta con le poltiglie ottenute col frullatore e basta con i taglieri che non sono mai abbastanza grandi, per contenere tutte le verdure che servono.

Con questo articolo è arrivata la soluzione.

Ecco i 2 segreti per preparare un soffritto perfetto in pochissimo tempo.

1 – Utilizzare il coltello

Il primo segreto è quello di utilizzare un buon coltello a lama lunga. Questo è il migliore utensile che ci sia, per la preparazione del soffritto. Chiaramente occorre un coltello ben affilato e di buona qualità. Non serve cercare chissà quale soluzione o utilizzare strani metodi alternativi.

Il soffritto si prepara con il coltello a lama lunga.

L’importante è il metodo.

2 – Tagliare a listarelle le verdure

C’è un trucco per realizzare un ottimo soffritto a coltello, senza che le verdure scappino dal tagliere e senza imbrattare tutto il piano di lavoro.

Una volta pulite le verdure, bisogna innanzi tutto tagliarle separatamente. Ognuna di essa deve essere divisa in strisce sottili.

Avendo cura di tenere ben compatta la verdura tagliata a strisce, procedere tagliando finemente. Questo metodo è sufficiente per carote e sedano.

Per quanto riguarda la cipolla, si deve agire in modo leggermente diverso. Una volta sbucciata, la cipolla va tagliata a metà. Ogni metà va tagliata orizzontalmente e poi tagliata a strisce fini. Soltanto adesso si potrà procedere a tagliarla ulteriormente, realizzando dei minuscoli cubetti.

Solamente dopo che si saranno tagliate tutte le verdure separatamente, si potranno unire insieme.

Con questo metodo, realizzare il soffritto sarà facile, pratico e veloce.

Finalmente, ecco i 2 segreti per preparare un soffritto perfetto in pochissimo tempo.