Il turismo è una fonte di business enorme a livello mondiale. Che porta con sé la sfida per attirare sempre più persone. Questo induce a inventarsi progetti che alle volte falliscono miseramente, come quelli di cui vi parliamo in questo articolo. Ecco i 2 più grandi fallimenti turistici della storia recente a livello mondiale.

Ogni Paese fa a gara per attirare turisti da tutto il mondo. Nazioni come l’Italia hanno attrazioni naturali che catalizzano i viaggi di milioni di persone all’anno.

Altri Paesi meno fortunati, cercano ci creare delle attrazioni turistiche che possano catturare l’attenzione di potenziali visitatori.

E così si creano impegnativi progetti, come parchi giochi a tema, hotel avveniristici, mega villaggi turistici, alberghi in altissimi grattacieli, addirittura isole artificiali. Strutture che però, alle volte, non hanno successo e falliscono clamorosamente.

Come quello di Dubai World. Il progetto iniziale era di costruire un gruppo di 300 isole artificiali, che avessero la sembianza dei 5 continenti terrestri. L’idea era di vendere ogni isola a magnati che avrebbero potuto costruirci la loro proprietà. Ma prima la crisi finanziaria del 2008 e poi l’affondamento di alcune isole, hanno fatto fallire il progetto.

Il parco che voleva rivaleggiare con Disneyworld

Clamoroso è il fallimento del parco di divertimenti Wonderland alle porte di Pechino. Progettato negli anni ’90, doveva essere la risposta a Disneyworld. Nell’idea dei progettatori, il parco avrebbe dovuto attrarre circa 3 milioni di visitatori all’anno. Il giro d’affari stimato sarebbe dovuto essere di un miliardo di dollari all’anno.

Nel 1998 la costruzione si interrompe a causa di uno giro di corruzione. E per anni l’impianto rimane fermo. E non verrà mai più completato. Infatti le autorità ne hanno ordinato la demolizione. Trasformandosi così, da parco da sogno a parco da incubo.