C’era una volta il West. Detto così potrebbe portarci subito alla memoria l’indimenticabile capolavoro di un genio come Sergio Leone. Ma potrebbe introdurre l’argomento del nostro articolo sul cinema di oggi. Quel genere western che ha vissuto una vera e propria epopea, grazie proprio a Sergio Leone e John Wayne. Giusto per fare 2 nomi. Un genere che i nostri bambini e ragazzi hanno quasi dimenticato, preferendo avventura, fantascienza e alieni vari. Per fortuna c’è la versione comica di Trinità che tira ancora. Eppure, c’è ancora chi va alla ricerca di una bella pellicola dove cowboys e indiani se le danno di santa ragione. O, dove lo sceriffo di turno è impegnato a sgominare la banda di fuorilegge che infesta la zona.

Grazie a un recente sondaggio americano, vediamo 2 titoli eletti tra i più belli della storia e che potrebbero piacere anche ai nostri Lettori. Ecco i 2 film più apprezzati dal pubblico e che non dobbiamo assolutamente perdere.

2 icone del set che appassionarono le donne

Anni ’50 e il West impazzava al cinema. Mettiamoci 2 attori amatissimi soprattutto dal genere femminile: Gary Cooper e Burt Lancaster. Il Lord e l’avventuriero. La bellezza raffinata ed elegante e quella burbera e sexy. Uniamoli in “Vera Cruz”, una classica storia del West: una caccia all’oro, in cui sono impegnati degli ex ufficiali della Guerra di Secessione americana. Nord contro Sud, ancora una volta, ma stavolta divisi dall’oro e non dalla politica. Un’ora e mezza di sparatorie e inseguimenti, disponibili in abbonamento su Prime, ma con l’aggiunta del noleggio. Oppure, acquistando il dvd anche on line a 9,99 euro.

Ecco i 2 film più apprezzati dal pubblico e da non perdere assolutamente di un genere che un tempo appassionava e oggi cerca la riscossa

Facciamo un salto di 15 anni e tuffiamoci in un film che ha fatto la storia, con un regista straordinario ma che divise il cinema. Il film è “Il mucchio selvaggio”, il regista Sam Peckinpah. Si parte dalla storia vera di una banda di fuorilegge che ha terrorizzato gli USA nel 1800. Imprendibili e feroci, passarono alla storia come i componenti del “Wild Bunch”. La critica non la accolse benissimo, anche perché in uscita nella fase calane del genere. Ma, questa pellicola, disponibile su Tim Visione Prime non può mancare nella lista dei cinefili. In vendita sul web a 7,99 euro. Torniamo al vecchio West in uno splendido amarcord.

