Ecco i 10 immancabili accessori per una cucina da chef

La cucina è il regno di casa, sia essa piccola o grande, non fa la differenza. Ma se ben accessoriata sarà la chiave vincente nella preparazione di squisite pietanze in men che non si dica e senza stress.

Di accessori per la cucina ne è pieno il mondo, ma i prossimi 10 sono sicuramente quelli indispensabili per facilitarci il lavoro.

Set di piatti

Accessorio base in cucina, il set di piatti è un elemento indispensabile. Meglio ancora se il set è unico. Il consiglio è quello di sceglierlo pratico, essenziale ed elegante nel design, così da essere utile in tutte le occasioni, anche quelle più speciali.

Posate

Il set di posate è anche esso di vitale importanza in cucina. È consigliabile acquistarlo in acciaio inox, così da avere un set di posate di qualità, ma anche duraturo nel tempo. Facile da pulire, può essere riposto anche in lavastoviglie senza alcun problema.

Bicchieri

È possibile sceglierli di diverse forme, più alti, più bassi, in ceramica, in vetro. La scelta in questo caso sarà solo frutto di un gusto personale. Il consiglio è sempre quello di scegliere un servizio polivalente, che faccia la sua figura anche nelle occasioni importanti.

Tazze in ceramica

Utili per la colazione, ma anche per sorseggiare le tisane in compagnia. Le tazze in ceramica, che siano semplici o a fantasie, sono elementi immancabili in una cucina funzionale ed accessoriata.

Presine

Le presine sono un oggetto sottovalutato in cucina, molto spesso sostituite da semplici canovacci. In realtà facilitano di gran lunga la vita degli “addetti ai lavori”, evitando inutili scottature e incidenti di percorso.

Tagliere

Il tagliere in legno è l’accessorio per eccellenza, utile per la preparazione di numerose pietanze. Permetterà di allungare la vita dei nostri mobili e di affettare le pietanze in maniera perfettamente ordinata e pulita.

Insalatiera

L’insalatiera potrebbe essere in bamboo con annessi utensili coordinati. Utile per svariate funzioni, non solo per portare a tavola squisite insalate, ma anche come recipiente di pane, paste fredda e riso. Tuttavia essa può essere acquistata in altro materiale.

I 10 immancabili accessori per una cucina da chef: la bilancia elettronica

È il momento di passare agli elettrodomestici che popolano e spopolano nelle nostre cucine.

La bilancia è un elemento cardine, potremmo anche definirla come la salva linea, oltre che indispensabile per la preparazione di ricette perfette. La bilancia può essere acquistata dai design più svariati. Il consiglio è quello di acquistarla elettronica in modo da velocizzare i tempi.

Macchina del caffè

Si può optare la classica moka, per gli amanti della tradizione. Mentre per un caffè “sprint” ma dalle ottime proprietà organolettiche e dal sapore ugualmente eccellente, c’è la variante elettrica, che ci permette anche di ottimizzare i tempi.

Robot da cucina

Un vero e proprio must delle cucine moderne, utile per la preparazione di ricette elaborate, ma anche per le cotture più alternative. Adatto a tutte le occasioni, dovrà essere semplice da utilizzare e a prova di bambino.

