Anche i bambini italiani soffrono di obesità e sovrappeso. Anzi, a dire il vero, in Europa sono tra i primi a sgarrare un po’ troppo con l’alimentazione. Le tentazioni dei fast food, del cibo spazzatura, dei dolci, delle patatine e delle merendine si fanno sentire troppo spesso. Sta a noi genitori equilibrare la loro dieta e far sì che crescano forti e sani. Gli Esperti della nostra Redazione ricordano che un figlio sovrappeso rischia di avere anche problemi cardiaci e di resistenza della colonna vertebrale. Ecco i 10 alimenti che fanno bene ai nostri figli e che non possiamo proprio far mancare loro.

Pasta e cereali

Con il giusto mezzo, ma la pasta è fondamentale per la crescita dei bambini. Provate anche a fargliela assaggiare integrale. Ma ricordate che se mangiano un piatto di pasta, meglio che non abbinino anche il pane.

Proteine di pesce e carne

La dieta scolastica fa già la sua parte, ma le proteine di carne, soprattutto bianca, pesce azzurro e uova è indispensabile per il loro organismo. I muscoli e le ossa cresceranno più forti e robusti!

I legumi

Se non dovessero assumere carne e pesce, provate con i legumi, fonte preziosa di proteine, che, allontanano i grassi e facilitano l’eliminazione delle tossine. Senza contare che contribuiscono a creare il buonumore!

Cavoli e broccoli

Sono i più odiati dai bambini per il gusto e l’odore, ma sono anche gli ortaggi che prevengono i tumori e puliscono fegato e reni. Cerchiamo di sminuzzarli nella pasta, nei sughi e nelle minestre.

Le mandorle

Col loro prezioso contributo di calcio, le mandorle sono un ottimo spuntino, soprattutto per i figli che fanno sport.

I semi di girasole

Una volta li mangiavamo nei cinema al posto dei popcorn. I semi di girasole sono uno degli alimenti più energetici in assoluto. In grado di fornire non solo benzina al corpo, ma anche alla mente!

L’olio extra vergine

Tra i grassi buoni della dieta dei nostri figli non deve mancare l’olio extra vergine, ricco di sostanze utili alla crescita e alla prevenzione. Riconosciuto anche dall’OMS come fonte insuperabile di virtù benefiche.

I pomodori e le carote

Nei pomodori ci sono tante vitamine e un carico prezioso di licopene, la sostanza in grado di proteggere cellule e pelle dall’ossidazione del tempo. Depurano, aiutano la vista e forniscono energia!

Gli spinaci

Non ci sono più i cartoni animati e i fumetti di Braccio di Ferro a spiegare ai bambini col sorriso, l’importanza degli spinaci. Ma non per questo devono assolutamente mancare per l’apporto di ferro e carotenoidi.

Ecco i 10 alimenti che fanno bene ai nostri figli, ricordandoci di non far mancare le famose 5 porzioni giornaliere, unite a una corretta idratazione.

Approfondimento

