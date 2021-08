Durante quest’estate abbiamo accompagnato i nostri lettori nella scoperta di alcune delle mete più belle del nostro paese. Ad esempio, abbiamo spiegato perché quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore. Ma anche con il finire della bella stagione e il prossimo calo delle temperature non c’è da disperarsi. L’Italia è infatti ricca di bellissime mete non troppo lontano da casa da visitare con calma durante i week-end lavorativi. Allora, ecco gli stupendi borghi da visitare ora che l’estate volge al termine. Iniziamo subito.

Le mete da visitare durante il week-end

Agosto non è ancora terminato ma per molti lavoratori l’estate è purtroppo già finita. Sono infatti tantissimi quelli che hanno messo le foto di spiagge dorate nel cassetto e ripreso con la abituale occupazione lavorativa. Eppure, non tutti sanno che esistono delle piccole perle facilmente raggiungibili da casa che possono regalare dei bellissimi week-end di fine estate. Ad esempio, nella tranquilla Val D’Aosta si trova il sereno borgo di Fenis, piccolo centro abitato da appena 1700 anime. Qui sarà possibile scoprire la buonissima cucina locale, visitando al contempo uno dei più bei castelli della regione. Parliamo del maniero di Fenis, bellissima rocca medievale visitato ogni anno da decine di migliaia di persone.

Ecco gli stupendi borghi da visitare ora che l’estate volge al termine

Nelle Marche si trova invece un piccolo gioiello che è stato inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Parliamo di Moresco, antico paesino posto in posizione sopraelevata sulla Valle dell’Aso. Qui sarà possibile passeggiare tra raccolte strade medievali e soprattutto visitare la torre che domina la città. Salendo sulla cima di questa antica struttura sarà infatti possibile avere una visuale spettacolare sui dintorni della città.

Se invece ci si vuole godere una giornata diversa dal solito ci si può recare in Friuli Venezia- Giulia e visitare il piccolo centro abitato di Muggia. Questa cittadina di confine sa infatti regalare delle bellissime emozioni, grazie alla sua atmosfera serena che a tratti ricorda quella percepibile a Venezia. Da visitare assolutamente il castello della città e il punto panoramico di Santa Barbara dal quale godere di una bellissima vista sul golfo di Trieste. Sul finire della visita risulta inoltre imperdibile una passeggiata sul lungomare della città, dove potersi rilassare prima di salutare questo antico e affascinante borgo.

