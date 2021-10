Quante volte sarà capitato di passare affianco alle vetrine di una pasticceria e vedere esposte torte scenografiche e raffinate con decorazioni perfette in ogni dettaglio.

Negli ultimi anni, le tecniche utilizzate per rendere i dolci delle vere e proprie opere d’arte si sono diffuse rapidamente, anche tra le mura domestiche. Molte persone infatti, amanti di questa pratica, con passione e dedizione riescono addirittura ad eguagliare i grandi pasticcieri grazie all’uso di semplici trucchetti e a tanta fantasia.

Consigli per decorare una torta

Un metodo per realizzare facilmente dei bei decori è quello di affidarsi alla semplicità di alcuni ingredienti come il cioccolato, la panna e le glasse. È possibile utilizzarli come base, per poi decorarla adoperando ad esempio degli stencil da spolverare con zucchero a velo o cioccolato in polvere. Altri piccoli espedienti possono essere caramelle, biscottini, cioccolatini e canditi da disporre sulla torta a piacimento e con gusto.

Se invece il desiderio è quello di creare forme bizzarre o eleganti che siano d’impatto per la minuzia dei particolari, allora è il caso di affidarsi all’uso della pasta di zucchero e del marzapane. Oltre all’estro però, che non deve mai mancare, è indispensabile servirsi di strumenti che aiutino durante l’esecuzione a raggiungere i risultati desiderati.

Ecco gli strumenti per decorare una torta di successo come fanno i grandi pasticcieri

Per la buona riuscita dei decori esistono attrezzi ed accessori per modellare, stampare, simulare forme, setacciare, tagliare e dipingere nel vero senso della parola. Sono veri e propri compagni di viaggio che serviranno ad appagare gli occhi oltre che il palato. Di seguito ecco gli strumenti per decorare una torta di successo come fanno i grandi pasticcieri.

Stecche e mirette di plastica o di metallo: permettono di perfezionare i bordi dei petali, fare fessure, pieghe e striature grazie alla forma della punta che ne determina l’applicazione. Può essere di vari formati: sottile, a punta tonda, conica, dentata, liscia;

Stampi: si trovano con dimensioni e disegni diversi, e si utilizzano per simulare le nervature delle foglie e dei petali;

Placche per merletti: permettono di disegnare con la pasta di zucchero. È necessario schiacciare uniformemente la pasta e poi toglierla delicatamente dalla placca;

Setacci metallici: servono per dare alla pasta l’effetto tessuto e si possono usare anche al posto dei colini;

Spalma fondente: permette di lisciare in modo uniforme la pasta che ricopre una torta;

Rulli stampatori: si utilizzano per disegnare la pasta e si trovano con diversi disegni;

Tagliapasta: si possono realizzare moltissimi motivi e dare forma anche ai biscotti;

Tasche da pasticciere e beccucci: sono disponibili in diverse dimensioni e materiali, come anche i beccucci che possono essere lisci, a forma di petali, di foglie, a zig zag.

Grazie all’ausilio di questi attrezzi le torte saranno degli autentici capolavori!