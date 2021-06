Il ribes ha importanti proprietà benefiche per il nostro organismo, e si consiglia di consumarlo con regolarità settimanale. Inoltre è semplicissimo da coltivare, come abbiamo ben visto in questo articolo. È una bacca interessante, dai molteplici utilizzi e benefici, sia interni che esterni. Conosciuta da sempre ed apprezzata come panacea universale contro ogni male, il ribes ha effettivamente la possibilità di essere un ottimo supporto durante il nostro processo di guarigione, di qualsiasi tipo. Oggi vediamo quali sono i benefici che possiamo ottenere utilizzando il ribes in cosmetica.

Ecco gli straordinari utilizzi del ribes per la salute di pelle e capelli

Prima di tutto ricordiamoci delle sue proprietà antiossidanti, che consentono di rallentare i processi di ossidazione cellulare, preservando le membrane cellulari. Questo è il motivo per cui il ribes è un rinomato anti-aging, soprattutto nelle creme e nei prodotti di bellezza. Le vitamine contenute in questa bacca, inoltre, nutrono la pelle e aiutano a prevenire o a lenire infiammazioni cutanee. Totalmente naturale e senza controindicazioni, potrebbe avere effetti antistaminici, utile in caso di allergie lievi. Ma bisogna sempre avvalersi di un parere medico prima di sostituire i medicinali. La questione, infatti, è ancora dibattuta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Di ribes ce ne sono di tre tipi: rosso, bianco e nero. Si dice che il ribes nero sia quello che contiene più principi utili ed utilizzabili.

Il ribes nero in cosmetica e come cortisone

Stiamo parlando del ribes nero e degli straordinari utilizzi di questa bacca per la salute di pelle e capelli, eccone alcuni.

Per quanto riguarda la presunta azione cortisonica, il ribes è ricco di flavonoidi e glicosidi che dovrebbero agire sulle ghiandole surrenali, favorendo la produzione di ormoni steroidei. Questi ultimi aiuterebbero l’organismo a reagire alle infiammazioni e alle allergie. In più potrebbero aiutare a regolare la pressione sanguigna e aiutano a combattere lo stress. Ma anche su questo punto, rimandiamo prima al parere medico. E in cosmetica? Oltre l’utilizzo cortisonico e anti-aging, grazie alla presenza di oli, acidi ed enzimi, questa bacca trova impiego in prodotti per pelle e capelli.

L’olio di semi di ribes, ad esempio, oltre a nutrire la pelle secca, è un ottimo astringente per le pelli grasse. Sui capelli, invece, ha un’azione rinforzante e anti caduta, grazie al miglioramento della microcircolazione e dell’idratazione del buio capelluto.