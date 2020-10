Il caffè accompagna la giornata di moltissimi italiani. Appena ci si sveglia, infatti, è davvero difficile non iniziare la giornata con una tazza di questa gustosissima bevanda. E nel corso del giorno, è inevitabile berne almeno un altro paio per tantissime persone. Ma ci sono alcuni segreti che non tutti conoscono. Quasi “ricette” relative al caffè che potrebbero stravolgerne il gusto in positivo. E noi di ProiezionidiBorsa siamo qui per parlare di un piccolo trucco in particolare. Perciò, ecco gli strabilianti motivi per cui si dovrebbe sempre aggiungere del burro al caffè.

Perché aggiungere del burro?

Potrà suonare bizzarro, ed effettivamente lo è. Ma le cose originali e nuove non devono spaventare. Tutt’altro! Questa nuova moda viene direttamente dagli USA, e potrebbe cambiare completamente la visione che si ha del caffè in Italia. Infatti, le ragioni per cui gli statunitensi attuano questa pratica sono formidabili. E alcune potrebbero sorprendere chiunque. Ed è allora doveroso presentarle e vedere il perché si sta diffondendo questa nuova tendenza. Ecco gli strabilianti motivi per cui si dovrebbe sempre aggiungere del burro al caffè.

I motivi per cui un po’ di burro nel caffè potrebbe cambiare la giornata di chiunque

Per prima cosa, è noto che il burro contenga alcuni grassi buoni, che regolano il livello di colesterolo. Inoltre, questa miscela, renderebbe il caffè un energizzante ancora più potente di quanto già non sia. E sicuramente, grazie a questa caratteristica, aiuterebbe anche ad avere dei livelli di concentrazione nettamente maggiori. Per non parlare poi del gusto, che potrebbe in qualche modo regalare a chiunque lo assaggi un po’ di novità rispetto alla solita tazza di caffè. In più, sembra faccia dimagrire più velocemente.

Bisogna però aggiungere che non ci sono ancora delle vere e proprie ricerche scientifiche a confermare queste proprietà. Questa tendenza, infatti, riprende alcune tradizioni addirittura del Tibet. Il burro nel caffè, infatti, è una loro invenzione tramandata di generazione in generazione. E chissà che presto qualche studioso non decida di testarne in laboratorio le proprietà per confermare questo rimedio antico!

