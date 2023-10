Ecco gli stivali e le scarpe di Zara che ci accompagneranno tutto l’inverno anche a 49 euro

Per chi vuole essere sempre alla moda ma senza spendere troppo ecco dove trovare stivali e scarpe per ogni occasione a prezzi imbattibili.

L’aumento crescente dei prezzi ha indotto tantissimi a cambiare le proprie abitudini e ad essere più oculati non solo nei consumi di luce e gas. Sono infatti sempre più persone che decidono di aspettare i saldi o di acquistare su internet a prezzi spesso più convenienti. Ad esempio chi ama i capi lussuosi, può trovare Hogan, Tod’s e altre scarpe firmate quasi a metà prezzo su Yoox o altri siti simili. Ma oltre alle grandi firme, negli ultimi anni ha spopolato, la grande catena di negozi Zara, capace di unire il glamour al popolare. La sua politica commerciale prevede frequenti collezioni, rinnovando i suoi prodotti in continuazione. In tal modo i clienti sono incoraggiati a visitare i suoi negozi più spesso per trovare le novità. Ma soprattutto sono indotti ad acquistare subito il capo che interessa per non rischiare di non trovarlo più. Inoltre, cosa ancora più stimolante per gli acquisti, i prezzi sono moderati! Zara è ormai amatissima non solo dai più giovani, ma anche da donne e uomini over 50. Addirittura più volte questo marchio è stato scelto dalla bellissima Kate Middleton.

Ecco gli stivali e le scarpe di Zara da non perdere per un inverno alla moda senza spendere troppo

Nonostante in molte Regioni italiane le temperature sono ancora abbastanza elevate, è ora di pensare al guardaroba invernale. In particolare alle scarpe e agli stivali che dovranno accompagnarci durante la lunga stagione fredda. Zara ha una collezione di stivali e scarpe davvero incredibile ma soprattutto accessibile a tutte le tasche. Per chi vuole essere fashion sempre senza rinunciare troppo alla comodità, potrebbe optare per degli elegantissimi stivali con tacco 7 cm ad euro 69,95. Salendo un po’ di prezzo, si possono acquistare degli stivali estremamente comodi ad euro 119,00 che slanciano la figura senza far soffrire i piedi. Questi sono in pelle con tacco largo a punta rotonda. Per chi preferisce invece la pelle scamosciata, Zara propone degli stivali al ginocchio in pelle scamosciata con tacco sottile e gambale largo. Per chi invece non ama troppo i tacchi, può optare tra le varie proposte di stivali cow boy con tacco tra 4,5 o 6 cm anche a 49,95 euro. O ancora per stivaletti con tacco kitten heel di 5 cm con chiusura laterale a partire da 39,95.

Occasioni imperdibili per chi invece non vuole rinunciare al decolleté

Chi invece è innamorato dell’intramontabile decolleté non ha che l’imbarazzo della scelta. Si potrà optare per delle scarpe effetto vernice con tacco medio al prezzo di 29,95 euro o in tessuto con tacco vertiginoso a 25,95 euro. O ancora per decolleté effetto pelle sempre con tacco alto al prezzo di euro 39,95. Chi predilige poi tacchi non troppo alti potrà acquistare delle slingback, tacco 5 cm, sbizzarrendosi tra il classico nero, argento e tanti altri colori. Ecco gli stivali e le scarpe di Zara per un inverno fashion senza spendere troppo.