Tra i primi piatti più graditi dagli italiani, ma anche da molti stranieri, ci sono loro, gli spaghetti. Semplici. col pomodoro o con vongole, e all’amatriciana sono sempre un piatto di sicuro successo. Oltre alle ricette ormai divenute un classico, si possono provare con due ingredienti particolari, gli agretti e le melanzane. Gli agretti, detti anche barba di frate, sono verdure dalla caratteristica forma fine e allungata. Le melanzane sono un ortaggio molto usato e versatile in cucina. Vediamo come usare entrambi.

Per gli spaghetti agli agretti questi sono gli ingredienti per 4 persone:

400 g di spaghetti;

200 g di agretti;

4 fette di prosciutto crudo;

200 g di Gorgonzola dolce;

100 g di Parmigiano grattugiato;

50 g di gherigli di noce;

sale e pepe.

Tritare le noci e tagliare a listarelle il prosciutto. Lavare e pulire gli agretti e metterli a cuocere in acqua salata. Cuocere gli spaghetti a parte oppure nella stessa pentola con la verdura. Intanto saltare in padella il prosciutto crudo e metterlo da parte. Quando la pasta e gli agretti sono quasi cotti, sciogliere in una padella capiente il Gorgonzola. A questo punto scolare gli spaghetti e gli agretti e versarli in padella, aggiungere del pepe e le noci e poi impiattare. Completare con il Parmigiano grattugiato e il prosciutto.

Ecco gli spaghetti veloci non alle vongole o cacio e pepe ma con due ingredienti di stagione per pranzo e cena speciali

Fritte, alla parmigiana o imbottite, con le melanzane si possono fare tanti gustosi piatti e sono buone anche per condire la pasta. Ecco cosa occorre per preparare questi spaghetti per 4 persone:

350 g di spaghetti;

100 g di melanzane;

300 g di burrata;

30 g di pinoli;

qualche foglia di basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Pulire le melanzane, tagliarle e ottenere delle listarelle. Scaldare l’olio in una padella e friggerle. Nel mentre, tritare la burrata insieme al basilico, un po’ d’olio, sale e pepe. Tostare ora i pinoli e poi cuocere la pasta. Appena gli spaghetti sono pronti, versarli in un piatto da portata aggiungendo la burrata, le melanzane ben scolate e terminare con i pinoli. Mescolare e servire.

Per un pranzo o una cena, ecco gli spaghetti veloci con agretti o melanzane che, come abbiamo visto, sono facili da preparare insieme a pochi altri ingredienti.