Nel valutare uno smartphone bisogna considerare innanzitutto l’uso che se ne farà e sulla base di questo, le caratteristiche tecniche necessarie.

Per gli utenti a cui non servono tecnologie avanzate e allo stesso tempo costose, ci sono degli elementi che influenzano più di altri la scelta. Tra questi spiccano il brand, la durata della batteria, la qualità delle fotocamera, la grandezza del display e lo spazio di memoria interna. Oltre a questi elementi, un altro elemento tecnico da considerare è la RAM (Random Access Memory). Tralasciando la definizione tecnica, in sintesi si può affermare che dalla RAM dipendono buona parte delle prestazioni dello smartphone.

Ecco gli smartphone low cost da acquistare se si vuole risparmiare

Nokia 3.4: lo storico colosso finlandese propone questo smartphone ad un prezzo davvero competitivo. Le dotazioni sono: schermo da 6.39 pollici, RAM da 4 GB, tripla fotocamera da 13 megapixel e batteria da 4.000 mAh. Il prezzo sul sito ufficiale è di 149 euro.

Blackview BV5500 Plus: modello indicato per chi desidera uno smartphone solido e robusto. In questo caso sarà possibile avere 3 GB di RAM, schermo da 5.5 pollici, memoria interna da 32 GB ed una batteria da 4.400 mAh. Questo modello offre inoltre una resistenza dall’acqua IP68. Il prezzo, attualmente in offerta, sul sito ufficiale è di circa 104,99 Euro.

Realme C21: display da 6.5 pollici, tripla fotocamera da 13 megapixel, batteria da 5.000 mAh, 4 GB di RAM e memoria interna espandibile da 64GB. Il prezzo è di circa 119 Euro sul sito ufficiale.

Infine ecco tre modelli da tenere in considerazione

Tra gli smartphone low cost da acquistare se si vuole risparmiare non potevano mancare questi modelli:

Blackview A80: con una batteria da 4.200 mAh questo smartphone è indicato per chi cerca un prodotto che arrivi a fine giornata con una sola carica. Le restanti dotazioni sono: schermo da 6.21 pollici, fotocamera da 13 megapixel e 2GB di RAM. Il Blackview A80 ha un prezzo di 89,99 Euro.

Wiko View4: questo modello offre 3 GB di RAM, schermo da 6.52 pollici ed una batteria da ben 5.000 mAh. Completano le dotazioni la memoria interna da 64 GB e la tripla fotocamera da 5 megapixel. Il tutto per un prezzo di 119,99 Euro.

POCO M3: superando di poco la soglia dei 100 Euro si trova il modello POCO M3. RAM da 4GB, memoria interna da 128 GB, batteria da 6.000 mAh e schermo da 6.53 pollici. Decisamente nitida la fotocamera da 48 megapixel. Il prezzo sul sito ufficiale è di 119 Euro.

