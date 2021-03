L’igiene personale è importante, e non va mai trascurata. Essa ci garantisce di essere più gradevoli per le persone che ci circondano, e fa anche bene alla nostra salute. La pulizia infatti garantisce la protezione da batteri anche pericolosi. Tuttavia, persino l’igiene a volte viene messa un po’ in discussione, ed a farlo sono persino dei medici. Ecco gli sconvolgenti motivi per cui non dovremmo mai pulirci le orecchie.

Le linee guida per l’igiene delle orecchie

La ”American Association of Otolaryngology” ha diramato delle linee guida per la gestione del cerume. Ed i consigli possono essere sorprendenti per molti. Innanzitutto, sconsigliano di rimuovere il cerume perché non è affatto sintomo di cattiva igiene. È anzi un utile meccanismo di difesa contro la sporcizia ed i batteri che provengono dall’esterno. Per cui rimuoverlo ci espone solo ad inutili rischi.

Qualcuno potrebbe pensare che però il cerume si accumula, per cui per quanto utile prima o poi ce ne sarà troppo. Invece no, perché le orecchie sanno pulirsi da sole, rimuovendo pian piano l’eccesso. Quindi non è necessario toglierlo con i cotton fioc.

Inoltre, come qualcuno potrebbe aver intuito, pulirsi le orecchie è anche pericoloso. I cotton fioc infatti, invece di rimuovere il cerume tendono a spingerlo verso il fondo dell’orecchio, creando un tappo che può dare problemi. L’inconveniente più frequente è che esso porti a problemi di udito, ma può anche fare infezione, causando problemi di salute ben più gravi.

Vale per tutti?

Il consiglio di non pulire le orecchie all’interno vale per quasi tutti. Certo ci sono delle persone che hanno una produzione eccessiva di cerume, ma anche in questo caso il semplice utilizzo di cotton fioc non è la soluzione. Chi ha questo tipo di problemi dovrebbe infatti rivolgersi ad un medico specializzato che possa indicare qual è la miglior strada da seguire.

Ecco gli sconvolgenti motivi per cui non dovremmo mai pulirci le orecchie. Pensiamo a cambiare le nostre abitudini per evitare danni.

