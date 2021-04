Molti di noi in questi giorni vivono particolarmente male l’avvento dell’ora legale, ad alcuni questo cambio di orario destabilizza. Non è solo l’orario il fattore scatenante dell’insonnia assieme a questo si accompagnano tanti altri fattori che non ci aiutano a dormire sonni tranquilli.

Spesso le preoccupazioni e le ansie di una giornata ce li portiamo a letto e continuiamo a pensare e rimuginare. Sappiamo bene che sarebbe meglio lasciare fuori i pensieri almeno durante le ore notturne ma non sempre è fattibile.

Questa operazione che non risulta essere facile, può essere però agevolata da abitudini o utilizzi di metodi naturali che aiutano a distendersi ed a rilassarci. In vari articoli abbiamo indicato come liberarsi dell’insonnia, utilizzando i rumori bianchi, seguendo una determinata alimentazione e tanto altro. In questo articolo vogliamo invece introdurre una nuova abitudine legata agli olii essenziali. Ecco gli oli essenziali per combattere l’insonnia e dormire sonni tranquilli.

Maggiorana

Gli oli essenziali vengono utilizzati per tanti motivi; alcuni rinforzano il sistema immunitario, altri rilassano, altri ancora per la cura della pelle. In questo caso, ci vogliamo soffermare sull’utilizzo degli oli essenziali per combattere una notte insonne. Non chiudere occhio per una notte intera ci fa sentire scarichi e facilmente irritabili il giorno dopo in commercio tanti prodotti che possono aiutarci. Ma dobbiamo tenere a mente che esistono anche dei metodi naturali, come gli oli, che possono farci stare bene.

Il primo tra questi è la maggiorana questo è un olio particolarmente utile da utilizzare se ci sentiamo irrequieti. Esso aiuta a rilassare corpo e mente, possiamo mettere qualche goccia sul cuscino oppure concederci un bagno caldo prima di andare a dormire.

Gelsomino

Il gelsomino è un bellissimo e profumatissimo fiore che oltre ad abbellire i nostri balconi o le nostre terrazze ci dona un fantastico olio essenziale. Esso è particolarmente amato per le sue doti calmanti e rilassanti infatti viene spesso indicato per combattere l’insonnia. Esso è particolarmente efficace se l’insonnia è causata da uno stato di ansia infatti aiuta a distendere il sistema nervoso. Anche in questo caso qualche goccia sul cuscino od un massaggio rilassante prima di andare a dormire è l’ideale per riposare. Ecco gli oli essenziali per combattere l’insonnia e dormire sonni tranquilli.