L’attenzione al pianeta e all’ambiente sta diventando un argomento sempre più importante. Gli italiani stanno facendo sempre più attenzione alla sostenibilità di ciò che comprano perché l’ambiente ci sta più a cuore. Se quindi ci piace essere consumatori consapevoli è importante esserlo soprattutto a casa nostra. Ecco gli oggetti ecosostenibili da avere assolutamente in casa.

Oggetti

Tra gli oggetti che non possono assolutamente mancare troviamo le borracce. Non solo aiutano a tenere il liquido al caldo o al freddo, ma usandoli evitiamo di sprecare molta plastica e ci ricordiamo anche di bere. Sempre parlando di acqua, in casa è molto utile avere una caraffa filtrante. Potremo così bere l’acqua del rubinetto ed evitare di comprare montagne di bottiglie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Facciamo anche attenzione alle stoffe. Infatti ormai esistono in commercio asciugamani completamente in tessuto naturale (cotone, bambù) che oltre ad essere ecologici sono anche morbidi e resistenti. Sempre in bambù possiamo comprare gli spazzolini: sono funzionali come quelli in plastica, ma sono completamente biodegradabili.

Per lavare i piatti o per strofinare il nostro corpo solitamente usiamo spugne in materiale plastico. Sarebbe però preferibile usare o quelle vere naturali (che sono resti di animali marini) oppure quelle composte da materiali biodegradabili (per esempio in luffa).

Consumi

Ecco gli oggetti ecosostenibili da avere assolutamente in casa. Per un consumo consapevole sono importanti anche alcuni elementi che possono aiutarci a tenere sotto controllo i consumi.

Prima di tutto le lampadine LED. Queste luci non solo consumano meno di quelle classiche, ma durano anche di più. Inoltre sono un elemento utile per rendere la casa più moderna, ma anche per avere un controllo sul colore della luce e sulla sua intensità.

Un altro oggetto ottimo ma poco conosciuto è l’indicatore del consumo dell’acqua. Basta attaccarlo al tubo della doccia per riuscire a calcolare e a tenere sotto controllo il consumo dell’acqua. Inoltre questo utile strumento non ha bisogno di nessun attrezzo per essere posizionato e funziona solo con l’energia prodotta dal passaggio dell’acqua.