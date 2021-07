Estate significa relax, ma non per forza al mare. Sono sempre di più, infatti, le persone che decidono di tenersi ben lontani dalle affollatissime spiagge italiane e ritrovare invece un contatto vero con la natura. La nostra Penisola, infatti, è ricchissima di luoghi incontaminati tutti da scoprire, possibilmente con lo zaino spalla e gli scarponcini da trekking.

Allora, ecco gli itinerari che gli amanti della natura non possono perdersi questa estate. Scopriamoli subito.

Un’estate lontana dal turismo di massa e all’insegna delle passeggiate nel verde

Sembrano ormai appartenere ad un passato lontano quei fine settimana passati in spiagge bellissime e praticamente deserte. La globalizzazione e il turismo internazionale hanno infatti trasformato le principali coste italiane in località in cui la movida e i rumori molesti la fanno da padrone.

Ecco perché moltissimi hanno deciso di dedicarsi al trekking, riscoprendo la natura e godendosi un po’ di silenzio e solitudine. Tra le località capaci di regalare emozioni indimenticabili non possiamo non citare il Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Qui la storia più antica e la natura più selvaggia si uniscono, dando luogo a dei paesaggi che gli amanti delle camminate non potranno che amare.

Gli amanti della natura più incontaminata e degli animali selvaggi non potranno invece perdersi una visita al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Qui sarà possibile perdersi tra bellissimi specchi d’acqua incontaminati e passeggiare per paesini che sembrano usciti da un’altra epoca. Inoltre, gli amanti del trekking più temerari, potranno avvistare tantissimi animali selvatici, tra i quali aquile e stambecchi.

Infine, merita una menzione il Sentiero del Germoplasma, pratico itinerario di meno di due chilometri di lunghezza facente parte del Parco dell’Etna.

Insomma, non resta che preparare zaino e scarponcini e decidere dove passare un’estate decisamente diversa dal solito.

