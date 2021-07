Il fascino della campagna e delle colline italiane coperte di viti è ineguagliabile. Molte persone hanno scelto di trasferirsi in campagna durante l’estate, dove la vita è più sana, il corpo è più esposto all’aria e alla luce e la cucina è sana e genuina.

Ecco gli involtini gustosissimi per chi trascorre l’estate in campagna, una ricetta scovata nelle Marche dai nostri Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa anche in versione vegana.

L’accordo di prosciutto e insalata

Non dobbiamo pesare niente per realizzarli in pochi minuti. Per ciascun commensale scegliamo una fettina di vitello sottile e magra, mettiamola su un tagliere e poniamo al centro un cucchiaio da tavola di prosciutto non troppo stagionato, tagliato a cubetti, o pancetta se si preferisce.

Aggiungiamo una foglia di insalata sminuzzata. L’accordo di prosciutto e insalata darà un sapore speciale alla carne e anche i bambini lo apprezzeranno.

Arrotoliamo e avvolgiamo in foglie di vite grandi e tenere, non trattate. Leghiamo con uno spago da cucina o utilizziamo degli stuzzicadenti per tenere chiusi gli involtini.

Mettiamo a cuocere a fuoco coperto in un tegame dai bordi bassi con un po’ di olio, un cucchiaio di prezzemolo tritato e un aglio intero.

Appena gli involtini si rosolano, sfumiamo con un po’ di vino bianco o un goccio di aceto di mele e aggiustiamo con pochissimo sale perché gli involtini sono già saporiti.

Si possono preparare anche con il ripieno di pollo al posto del vitello.

Volendo realizzare questi involtini in versione vegana, mettiamo a cuocere un cucchiaio di funghi freschi (champignons, cremini, chiodini ma anche porcini) in poco olio, con un cucchiaio di prezzemolo tritato e uno spicchio d’aglio.

Per riempire gli involtini con le foglie di vite, si usa un pugno di riso bianco già cotto per ogni commensale, con al centro un cucchiaio dei funghi che abbiamo appena trifolato e salato. Il riso più adatto per questo tipo di piatti è il rosso integrale, che richiede circa 18 minuti per la cottura. Si può velocizzare la preparazione cuocendolo con la pentola a pressione.

Avvolgiamo gli involtini di riso e funghi in una foglia di insalata e poi nella foglia di vite. Leghiamo o usiamo gli stuzzicadenti.

Gli involtini ai funghi devono cuocere anche loro a fuoco coperto in un tegame basso, cercando di non muoverli troppo. Sfumiamo con vino bianco o un goccio di aceto di mele. Aggiustiamo di sale se necessario.

È possibile servire gli involtini dei due tipi insieme, decorando quelli alla carne con dei dadini di prosciutto saltati a parte.