Il fegato è un organo di estrema importanza nel nostro organismo, perché svolge importantissime funzioni metaboliche. Dalla produzione della bile all’eliminazione delle tossine, la salute di quest’organo è fondamentale per il nostro benessere a 360 gradi.

In un precedente articolo (link qui) abbiamo detto che spesso tendiamo a sottovalutarne l’importanza, così lasciandoci andare ai balordi di cibo, vino e sedentarietà.

Si parla sempre dei rimedi per curare un fegato appesantito e prevenire l’insorgere di certe patologie. In realtà, però, non si parla quasi mai dei campanelli d’allarme che ci fanno capire che qualcosa non va. È proprio per sopperire a questa mancanza che noi della Redazione, oggi, vogliamo parlare dei sintomi di un fegato sofferente. Vediamo quali sono e come riconoscerli.

Ecco gli insospettabili sintomi di un fegato appesantito e probabilmente intossicato

Le prime cose a cui fare attenzione in questi casi sono: la pelle, gli occhi, lo stomaco e l’umore.

Partiamo proprio dalla pelle. Quando il nostro importante organo è malandato, il colorito del viso peggiora, diventando più opaco e spento. Allo stesso modo, anche gli occhi “parlano”, diventando letteralmente gialli.

In secondo luogo, facciamo attenzione ad eventuali disturbi intestinali. Gonfiore, cattiva digestione, senso di nausea possono non essere sintomi di un’indigestione, ma di un fegato malmesso.

Andiamo adesso ad un campanello d’allarme quasi insospettabile, che spesso si ricollega ad altre cause e ad altri problemi.

Corpo e mente

Non solo sintomi prettamente fisici, ma anche psicologici ed emotivi. Cosa intendiamo? Intendiamo dire che se il nostro piccolo organo depuratore sta bene, allora anche il nostro umore ne risentirà positivamente e viceversa. Importanti studi, infatti, dimostrano che un fegato ammalato è spesso causa di malessere, malumore e irascibilità. Ecco gli insospettabili sintomi di un fegato appesantito e probabilmente intossicato ed ecco perché dovremmo fare attenzione alle nostre abitudini: mente e corpo ringrazieranno sicuramente.