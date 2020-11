Ecco gli ingredienti per una deliziosa cheesecake light

Negli ultimi anni, in concomitanza con il culto del fisico scolpito e delle diete dimagranti, hanno fatto il boom una serie di ricette di dolci light.

Chi decide di fare attenzione a ciò che mangia, rinunciando ai cibi spazzatura e a cibi eccessivamente grassi, non vuole rinunciare, però, al gusto e soprattutto al dolce.

Ai più golosi, non basta più la tipica colazione fette biscottate e marmellata, si ricerca qualcosa di più sfizioso.

La nuova versione della cheesecake

Chi si intende di dolci sa che esistono due modi per realizzare una cheesecake.

Il famoso dolce americano prevede la cottura in forno per la presenza, di uova e farina nell’impasto, oltre che alla base di biscotti secchi uniti al burro.

Per cercare un’alternativa, è stata proposta la variante senza l’utilizzo del forno, che permette di risparmiare tempo ed eliminare la pesantezza di un impasto elaborato.

Oggi questo sfizioso dessert, prevede l’utilizzo di crema di formaggio e panna fresca e deve esclusivamente essere conservato in frigorifero prima del consumo.

Ma chi si intende di alimentazioni corrette e bilanciate sa che molti formaggi vengono sconsigliati dalla maggior parte dei nostri nutrizionisti.

Perciò ecco quali sono gli ingredienti per una deliziosa cheesecake light.

Gli ingredienti

Per la base abbiamo la possibilità di scegliere di utilizzare dei biscotti secchi poco calorici e possibilmente integrali, o delle semplici fette biscottate integrali o dorate. Inoltre per evitare l’utilizzo del burro, poco consigliato nelle diete ipocaloriche, una buona variante è rappresentata dall’olio di cocco che utilizzeremo per amalgamare la base.

Per sostituire i formaggi che ricordano la Cheesecake originale, utilizzeremo uno yogurt greco vanigliato o semplicemente bianco che possiamo dolcificare con zuccheri naturali.

Stevia e eritritolo sono i più raccomandati per i dolci sfiziosi ma poco calorici.

A scelta del singolo, lo yogurt greco più essere affiancato da formaggi light quali Philadelphia priva di grassi o ricotta leggera.

Per finire, posizioniamo, all’apice, un velo di marmellata a nostro piacimento, con un’alta percentuale di frutta. Questo per rimanere in linea con il resto degli ingredienti.

È possibile quindi, mantenerci in forma senza rinunciare al gusto. Il nostro palato ci ringrazierà e la nostra testa non ci tradirà. Perciò ecco come utilizzare gli ingredienti per una deliziosa cheesecake light.