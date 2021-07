Gli aiuti che ci può dare la natura sono veramente tanti. Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo forse perso di vista quanto possiamo contare su ciò che ci circonda e di quanto sia fondamentale sfruttare ciò che abbiamo a nostro favore. Avendo a disposizione ormai tutto a portata di click, infatti, spesso ci risulta difficile comprenderlo appieno. Eppure, in primis per il nostro bene, dovremmo cercare di fare un passo indietro e imparare, così come hanno fatto i nostri nonni, gli incredibili insegnamenti che Madre Natura può dare.

Più che una bevanda

Il cibo e le bevande non vanno considerati solamente per il gusto che regalano e per il fatto che donano sazietà. Senza dubbio queste si presentano come parti importantissime, ma non sono le uniche. Alcuni alimenti, infatti, possono fare molto di più di questo. Da stimolare il cervello e la memoria a farci sentire più sereni e di buon umore.

Ecco gli ingredienti per un infuso fenomenale che pulisce l’organismo e contrasta malumore e depressione

Proprio a questo proposito, oggi vogliamo fornire ai nostri Lettori un esempio perfetto. Un esempio che ci mostra come una bevanda saporita e rigenerante nasconde, in realtà, tanti altri incredibili vantaggi. Scopriamo di cosa si tratta. Infatti, ecco quali ingredienti per un infuso fenomenale che pulisce l’organismo e contrasta malumore e depressione.

Ci riferiamo all’infuso che si prepara sciogliendo in acqua porzioni uguali di iperico, rosa canina e biancospino. Non tutti lo sanno, ma l’unione di queste erbe si dimostra altamente benefica, grazie innanzitutto all’iperico che, per quanto non sia molto conosciuta come meriterebbe, è una pianta antica e dalle tante qualità. Utilizzata addirittura dai Greci come antidepressivo naturale.

Come si può vedere qui infatti, questa pianta si rivela in grado di aiutarci a contrastare le forme di depressione più blande e che quindi non necessitano di terapie farmacologiche. Sia il biancospino che la rosa canina, inoltre, rivelano altrettante proprietà sedative in grado di interferire positivamente nei confronti di sentimenti come ansia e stress. Ovviamente, come sempre, è necessario concordare con il proprio medico se e quando assumere questo infuso. In caso di terapie già avviate, infatti, gli ingredienti potrebbero interferire negativamente. Raccomandiamo, quindi, di consultarsi con uno specialista e, in accordo con quest’ultimo, provare questa bevanda rigenerante e benefica per la mente ed il corpo.