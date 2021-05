Queste giornate sono una delizia per il corpo e per l’anima, giornate calde e soleggiate che ci permettono di uscire con magliette a maniche corte. Abbandoniamo così per qualche mese i cappotti e i giubbotti in favore di un vestiario più leggero, colorato e comodo.

Ma le giornate calde fanno anche sudare e in certi casi anche puzzare, questo non dipende solo da una scarsa igiene del corpo. In alcuni casi è il principale colpevole è il Ph che influisce anche sul nostro odore corporeo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In questi giorni che le temperature si sono alzate, indossare le scarpe chiuse per alcuni diventa davvero problematico poiché anche queste tendono a puzzare.

Sono tanti gli accorgimenti che dobbiamo tenere in considerazione per provare ad evitare questo fenomeno, il primo tra tutti lavarsi bene i piedi. Il secondo è legato al lavaggio dell’indumento che mettiamo a questi.

Ecco gli ingredienti naturali che tutti abbiamo in casa che possiamo utilizzare per non avere mai più calzini puzzolenti.

Acqua e sale

Tra gli ingredienti naturali che tutti abbiamo in casa che possiamo utilizzare per non avere mai più calzini puzzolenti possiamo utilizzare l’acqua e il sale.

Basterà avere a disposizione un contenitore con un litro d’acqua tiepida e versare 20 gr di sale. Questo composto eliminerà le macchie di sudore e sporcizia contenute nei nostri calzini e soprattutto eliminerà i cattivi odori.

Consigliamo di non utilizzare acqua troppo calda, ciò potrebbe compromettere l’elasticità dei calzini.

Succo di limone e bicarbonato

Un altro ingrediente che troviamo facilmente nelle nostre cucine è il bicarbonato. Questo è un ottimo alleato per la pulizia delle superfici della casa, degli oggetti e anche dei calzini.

Per ottenere il massimo della pulizia possiamo unirlo al succo di limone, basterà spremerne uno solo.

Sui calzini umidi sfreghiamo il bicarbonato, lasciamo riposare per un po’ e successivamente sciacquiamo e freghiamo con il succo di limone. Aspettiamo pochi minuti e sciacquiamo con acqua pulita. Grazie a questo composto abbiamo disinfettato e neutralizzato di odori sgradevoli.

Ecco gli ingredienti naturali che tutti abbiamo in casa che possiamo utilizzare per non avere mai più calzini puzzolenti.