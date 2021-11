Chiunque sia appassionato di cucina vorrebbe provare a cucinare un piatto degli chef insigniti della stella Michelin. Essa è un riconoscimento importantissimo nel mondo della ristorazione, che la celebre Guida Michelin dona ai ristoranti che si distinguono da tutti gli altri. I migliori locali ottengono addirittura due o tre stelle, simbolo di qualità assoluta.

Per molti, quindi, può sembrare impossibile riuscire a imitare uno dei piatti di questi grandi chef. In effetti, ci sono difficoltà oggettive. Ad esempio, a volte non è semplice reperire i raffinati ingredienti che usano. Inoltre, ovviamente, è molto difficile replicare le loro complicate preparazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ci sono, tuttavia, alcuni piatti da chef stellato più facili da preparare e oggi ne vedremo alcuni, così da impararli e sorprendere tutti i commensali. Dunque, ecco gli ingredienti incredibili per cucinare hamburger come gli chef da stella Michelin.

Le idee migliori

La cosa da fare per replicare al meglio un piatto stellato è cercarne alcuni che non contengano ingredienti troppo difficili da reperire. Allo stesso tempo, non devono richiedere delle preparazioni troppo complesse. Gli hamburger che seguono rispettano proprio queste caratteristiche.

Lo chef stellato Ryan McCaskey ci fornisce il primo esempio di hamburger davvero straordinario. Esso è un cheeseburger preparato con un ingrediente segreto, ovvero il formaggio olandese chiamato gouda. Ad esso vengono aggiunti bacon e cetrioli, come in tanti altri hamburger.

Si tratta di una preparazione abbastanza semplice, ed anche il gouda si può reperire senza troppi problemi. Se viviamo in una grande città, può darsi che riusciamo a trovarlo anche qualche negozio ben fornito. Altrimenti basta rivolgersi ai migliori negozi online e potremo acquistarne in quantità.

Ecco gli ingredienti incredibili per cucinare hamburger come gli chef da stella Michelin

Il secondo hamburger stellato contiene due ingredienti eccezionali: roquefort e cipolle caramellate. Il roquefort è un formaggio francese facile da reperire qui in Italia. Le cipolle caramellate si possono cucinare in maniera semplice, l’importante è acquistarne di qualità.

Entrambi gli ingredienti sono molto gustosi e creano un’esplosione di sapori davvero sorprendente. Il roquefort, in particolare, regala un sapore molto pungente, tipico di tanti formaggi erborinati.

Concludiamo con un consiglio che mischia due interessanti ingredienti segreti: hamburger con guacamole e salsa chipotle. È ancora meglio se viene servito con un po’ di bacon. Si tratta di una preparazione un po’ più complicata, perché la salsa chipotle è più rara. Viene prodotta a partire da peperoncino messicano affumicato. Si può anche preparare in casa, anche usando altri peperoncini se non si trovano quelli messicani.

Consigliamo questo articolo a chi invece vuole provare cucina stellata in una città del Nord Italia.