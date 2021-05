Al giorno d’oggi vengono sempre più acquistati capi personalizzati. Sono veramente carini sia da vedere che da indossare. Le stampe possono essere di qualsiasi tipo e possono riportare qualsiasi immagine. Nei negozi di abbigliamento, troviamo magliette con le stampe di animali, delle band musicali, stampe comiche, per citarne alcune. Anche le più famose maison ormai hanno sponsorizzato i loro marchi su stampe. Inoltre le stampe possono servire anche per pubblicizzare un determinato evento.

L’unica pecca di questo tipo di magliette è il lavaggio. Non appena le mettiamo in lavatrice, ecco che la stampa si rovina o si scolorisce dopo qualche lavaggio. Forse sbagliamo noi a lavarle?

Ecco gli infallibili trucchetti per lavare le magliette con le stampe in lavatrice evitando di rovinarle e scolorirle e averle sempre nuove.

Come lavare le magliette con le stampe in lavatrice

Ecco gli infallibili trucchetti per lavare le magliette con le stampe in lavatrice evitando di rovinarle e scolorirle e averle sempre nuove. Per prima cosa il metodo infallibile per preservare la stampa è quello di rovesciare la maglietta in modo tale che essa sia coperta. In questo modo, infatti, eviteremo che la stampa venga a contatto diretto con il cestello. Faremo la stessa cosa al momento di stirare la maglietta poiché il calore del ferro da stiro potrebbe compromettere la stampa.

Seconda cosa da sapere è che non si devono usare prodotti aggressivi come candeggina e detersivi con candeggina. Via libera per l’ammorbidente e per detersivi per capi delicati.

Altro trucchetto da tenere sempre presente è che le magliette con le stampe devono essere lavate a basse temperature. Bisogna lavarle a 30°gradi, usando una centrifuga bassa o meglio evitarla totalmente.

Leggere le etichette

In ogni caso, noi di ProiezionidiBorsa consigliamo di leggere l’etichetta di ciascun capo con stampa. Non solo per la stampa in sé ma anche per il tipo di tessuto. Ci sono tessuti infatti che non reggono il lavaggio in lavatrice.

