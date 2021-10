Specialmente per chi possiede ampie vetrate in casa, avere vetri e finestre lucidi e brillanti è un vero piacere per gli occhi. Tuttavia, anche quando riusciamo nell’ardua impresa di ottenere i vetri lucidi al punto giusto questi si sporcano nuovamente in men che non si dica. Nella cucina o nel bagno, il vapore renderà i vetri opachi, insieme alla polvere che gira per casa. All’esterno, gli agenti atmosferici come pioggia e vento, sporcano continuamente vetri e finestre.

Certamente non possiamo dare la soluzione per fermare le piogge, ma l’articolo seguente potrebbe essere utile per pulire i vetri in modo rapido ed efficace.

Pertanto, ecco gli infallibili trucchetti per avere vetri lucenti e senza aloni in casa.

Accortezze di base

Innanzitutto è indispensabile partire da qualche accorgimento utile per ottenere un risultato migliore, su tutti l’uso dell’acqua. È preferibile, infatti, utilizzare acqua distillata nella pulizia dei vetri che, al contrario dell’acqua corrente, non ha depositi calcarei o minerali. Già solo questi piccoli componenti potrebbero rendere opaco qualsiasi vetro.

Segue poi la scelta del panno con cui puliremo, dal momento che non sono tutti uguali. Sarà infatti necessario orientarsi su materiali che non disperdano peluria o fibre tessili sul vetro che sarebbero evidenti in controluce. Meglio scegliere un panno in microfibra o un panno in pelle di daino per passare sul vetro in fase di asciugatura. Infine, potrebbe non essere una cattiva idea di acquistare a pochi euro un apposito lavavetro come quello utilizzato dai benzinai.

Proprio dal materiale utilizzato nelle pulizie prendiamo spunto per il primo consiglio. Se non fossimo in possesso di panni appositi, uno dei metodi migliori per pulire il vetro sono i fogli di giornale. Sarà sufficiente inumidirli con l’acqua distillata di cui abbiamo parlato prima per ottenere un effetto sorprendentemente lucido e senza macchie.

Se invece abbiamo bisogno non solo di lucidare il vetro ma eliminare anche macchie più persistenti o grasse, aumenteremo l’acidità del liquido di pulizia, come? Possiamo aggiungere all’acqua distillata del comune aceto nella misura di una parte di aceto e 5 di acqua.

Inumidiremo leggermente il panno, o il foglio di giornale, per poi passarlo sugli aloni. È necessario utilizzare poco prodotto per volta per poi asciugare secondo quanto abbiamo espresso prima.

Ulteriori consigli e accorgimenti

Per ottenere un effetto ancora più brillante potremmo optare per un altro tipo di aceto che, però, non è utilizzato a scopi alimentari. L’aceto bianco di alcol potrebbe ingannarci con il nome, ma sebbene non sia adatto per la tavola è un fenomenale prodotto per le pulizie domestiche.

Sempre sfruttando lo stesso concetto di acidità, è possibile sostituire l’aceto con del succo di limone e quindi acido citrico.

Infine, ricordiamo che sarebbe sempre pulire i vetri in assenza di luce del Sole che farebbe evaporare troppo velocemente i prodotti lasciando aloni sui vetri.

