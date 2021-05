Se dovessimo fare una lista degli alimenti più golosi, di sicuro tutti metteremmo la panna ai primi posti. Essa, infatti, ci permette di arricchire tantissimi piatti, dalle semplici fragole a torte molto elaborate e complesse.

Ma la straordinaria panna ha anche dei lati negativi. Uno su tutti, è il suo essere molto pesante e calorica. Quindi sarebbe bello riuscire a trovare dei sostituti che possano soddisfare la nostra golosità, garantendo però più leggerezza. Siamo fortunati, perché ce ne sono un bel po’. Ecco gli incredibili sostituti della panna che sono più leggeri ma ugualmente deliziosi.

Un frutto perfetto per la situazione

Vediamo innanzitutto come sostituire la panna nei dolci, partendo da un frutto molto goloso e che tutti conoscono perfettamente: la banana. Essa può essere un sostituto grandioso soprattutto per chi è intollerante al lattosio. Per preparare questa deliziosa panna vegetale basta procurarsi, oltre alla banana, anche un uovo.

Iniziamo prendendo la banana e schiacciandola con un cucchiaio o utensile da cucina simile. Una volta che avremo una polpa ben omogenea, è il momento di procurarsi l’uovo. Apriamolo ed aggiungiamo solo l’albume alla polpa. Poi con un frusta i una forchetta sbattiamo fino a che non avremo ottenuto una consistenza simile alla panna.

Le alternative preferite dei vegani

Il secondo consiglio che diamo è molto apprezzato dai vegani, e di conseguenza è anch’esso privo di latticini. Esso prevede di usare latte di soia e olio d’oliva, in una rapidissima preparazione. Basterà prendere 150 ml di latte e 80 ml di olio, e mescolare bene. È un ottimo sostituto della panna in tutte quelle ricette in cui è necessario rendere più tenera o gustosa una preparazione (dolce o salata che sia).

Chi invece vuole un’alternativa alla panna montata può mettere assieme 150 ml di latte di soia con altrettanto tofu, e mescolare il tutto. Poi può montare, ed aggiungere zucchero o vaniglia.

Ecco gli incredibili sostituti della panna che sono più leggeri ma ugualmente deliziosi. Chi è allergico ai latticini, oppure vuole alternative meno caloriche, troverà questi consigli davvero molto preziosi.

