La rigenerazione urbana, che sta coinvolgendo molte città in Italia, parte dal presupposto che frequentare spazi verdi debba costituire un’esperienza quotidiana. Non occasionale o solo del fine settimana. Tra l’altro, la città stessa, con le sue mura, edifici, grondaie e il resto, offre una varietà di habitat in cui si creano nuovi ambienti naturali e animali.

Per diventare un vero e proprio laboratorio ecologico all’aperto, la città deve fornirsi di regolamentazioni precise che riguardano la manutenzione del verde. Spesso, i rapidi mutamenti urbani non tengono in considerazione, per esempio, gli opportuni tempi di potatura delle piante o l’eliminazione di reti e oggetti pericolosi per gli animali.

Inoltre, l’artificialità del paesaggio urbano in cui si realizzano spazi fin troppo lineari e cementati, per facilitare la mobilità su strada, ha messo da parte la passione antica dell’uomo per l’avventura, la scoperta, il saliscendi, gli ostacoli. È importante, invece, controbilanciarla, ricreando e valorizzando veri e propri spazi della natura in cui recuperare questa passione.

Ecco gli incredibili benefici di vivere a contatto con la natura anche in città

Questa scelta risulta essenziale nella misura in cui si comprende quanto ciò possa cambiare gli stili di vita dei cittadini. Esistono molti studi internazionali, infatti, che tracciano questo cambiamento, pertanto, vediamo quali sono questi lati positivi.

Rigenerazione dell’aria e riduzione dell’effetto serra.

Gli alberi di cui disponiamo nelle aree verdi italiane, come l’acero, il tiglio o l’olmo abbattono ben 12 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Barriere naturali antirumore, quiete, riposo

Gli ambienti naturali offrono relax, il posto migliore dove fermarsi per una sosta temporanea, leggersi un libro e attutiscono i rumori molesti delle città.

Ombra, abbattimento delle temperature in estate, lotta al cambiamento climatico

Gli alberi hanno la capacità di utilizzare buona parte dell’energia solare per la la loro traspirazione e la fotosintesi determinando un significativo abbassamento delle temperature.

Incremento dei pensieri positivi

Le persone che camminano abitualmente nei parchi e negli spazi verdi urbani mostrano un calo dei pensieri negativi, aumentando quelli positivi legati all’autocontrollo e all’autostima.

Maggiore attenzione al proprio stato di salute e al peso forma

Correre o camminare in mezzo al verde stimola a fare attività fisica. Inoltre, aiuta a sviluppare una mentalità più aperta, curiosa e socievole.

Sviluppo delle relazioni umane

La natura offre un contesto accogliente e rilassante per incontrarsi, fare una merenda, svolgere attività sociali e culturali.

Ecco, quindi, gli incredibili benefici di vivere a contatto con la natura anche in città. Pertanto, se desideriamo migliorare la qualità della nostra vita in una logica di lungo termine, non ci sono dubbi sullo sviluppare progetti che comprendano aree verdi, natura e biodiversità.