Abbiamo deciso di fare quella cena che da tanto tempo avevamo promesso ai nostri amici per sfoggiare le nostre abilità ai fornelli. Ecco che, allora, dopo aver scelto il menù e le preparazioni possiamo finalmente metterci al lavoro. Ma siamo sicuri di farlo sempre nel modo giusto?

Sebbene la cucina domestica sia una scienza inesatta, alcuni accorgimenti potrebbero salvarci da un risultato mediocre, o addirittura scadente, dopo tanto duro lavoro.

Per questo ecco gli imperdonabili errori che non dovremmo mai commettere per evitare disastri in cucina.

Pietanze pesanti

Buona parte degli errori commessi in cucina avviene durante le preparazioni di base che, se rovinate, comprometteranno anche il risultato finale. Ad esempio, già quando abbiamo parlato dei facili trucchi per melanzane gustose abbiamo messo in evidenza l’importanza della temperatura dell’olio. Questa non deve essere troppo alta perché, intuitivamente, potrebbe bruciare gli alimenti, ma nemmeno troppo bassa. Cuocere una pietanza dentro a olio freddo non solo le darà una sgradevole consistenza “lessata”, ma la impregnerà di olio rendendola pesante e unta.

È consigliabile cuocere gli alimenti quando l’olio è già ben caldo e, nel caso delle fritture, cuocere tra i 180° e i 200°.

Errori con la carne

Potremmo parlare per ore di quale sia il modo più giusto di cuocere un arrosto o una bistecca, ma tutti prevedono delle norme di base. Innanzitutto, è indispensabile che la carne non sia fredda di frigo quando la cuociamo, cosa che impedirebbe al calore di raggiungere il cuore della portata. Cuocere una bistecca troppo fredda, ad esempio, darà come risultato una carne bruciata fuori e lessata all’interno, insomma, il peggio del peggio.

Allo stesso modo, per qualsiasi carne, questa dovrebbe essere lasciata a riposare dopo la cottura. Secondo la grande scuola francese, un pezzo di carne dovrebbe riposare tanto quanto il suo tempo di cottura. Questo consente ai i liquidi di ridistribuirsi rendendo la carne tenera come il burro. Ora, ridimensionando la cosa, quando tiriamo fuori un arrosto dal forno o una bella bistecca dalla brace, lasciamoli riposare coperti con carta stagnola per 10 minuti. Il risultato finale lascerà a bocca aperta.

Infine, da rilevare sono gli errori di conservazione, tanto importanti quanto quelli in cottura. Uno dei più frequenti, è quello di mettere pietanze calde in frigo. Questo madornale errore favorirà la comparsa della condensa che inzupperà d’umidità la nostra preparazione. Dolci o salati che siano, quando mettiamo del cibo in frigo, assicuriamoci sempre che le portate siano fredde.

