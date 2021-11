La moda ci propone per ogni stagione nuovi capi e accessori tutti da scoprire. Per questo, spesso, ne restiamo affascinati e passiamo ore e ore online alla ricerca delle tendenze e dei vestiti “must have” del periodo. Negli ultimi anni, però, si sta affermando una tendenza davvero interessante. Ovvero quella della trasformazione di capi che all’apparenza hanno pochissimo in comune con il fashion e che diventano in breve tempo decisamente trendy. Ed è proprio il caso delle calzature di cui stiamo per parlare in questo articolo. Ecco gli imperdibili stivali tanto amati dai vip e adatti a ogni età che stanno spopolando questo autunno. Infatti è il momento di aprire il nostro vecchio armadio e vedere se ne abbiamo un paio. Forse siamo potenziali icone di stile e ancora non lo sappiamo.

Ecco gli imperdibili stivali tanto amati dai vip e adatti a ogni età che stanno spopolando questo autunno

Gli stivali sono uno dei capi più indossati in autunno. Infatti sono comodi, tengono i piedi al caldo e sono decisamente eleganti. In pochi, però, avrebbero pronosticato il ritorno in grande stile di questo particolare modello.

Ma spesso sono vip e influencer a determinare la moda e cresce ogni giorno il numero di personaggi famosi immortalati con queste calzature ai piedi. Dunque, è il momento di svelare il mistero. Il capo must have di questo autunno-inverno 2021-2022 sono gli stivali di gomma.

Gli stivali di gomma più belli della stagione

Gli stivali di gomma sono adatti a ogni età e silhouette, sono decisamente facili da indossare e ci proteggono dal freddo e dalla pioggia. E oggi sono un capo irresistibilmente fashion. Kate Middleton, Kate Moss, Emma Watson e Liv Tyler li amano e non perdono occasione di mostrare in pubblico i loro classici modelli Wellington.

Tra i più belli in assoluto di questa stagione ci sono i famosissimi Hunter Original. Sono gli stivali ufficiali della casa reale britannica, i nuovi modelli sono realizzati con materiali eco-sostenibili e sono estremamente resistenti. Impossibile non averne un paio.

Se cerchiamo qualcosa di decisamente più fantasioso possiamo optare per gli stivali da pioggia recentemente portati in passerella da Valentino. Li troviamo in gomma bianca o nera e con la tomaia fatta di petali tridimensionali a formare una rosa. Il capo perfetto per proteggere i piedi senza rinunciare alla classe.

Quelli da pioggia di Bottega Veneta e Chloé

Se vogliamo osare non possiamo non innamorarci degli stivali di gomma di Bottega Veneta edizione 2021-2022. Hanno una forma decisamente particolare, sono in gomma biodegradabile con plateau e sono disponibili sia bassi che con gambale alto. Presenti in varie colorazioni, sono perfetti anche per chi fatica a portare gli stivali per molto tempo.

Sembra impossibile ma con gli stivali di gomma possiamo slanciare la nostra figura senza rinunciare alla comodità. È quello che hanno pensato i creativi di Chloé che hanno optato per uno stivale da pioggia alto con punta quadrata e tacco largo. Confortevole ed elegante al tempo stesso.

