Se l’intento è quello di conquistare amici e parenti, ecco la ricetta giusta. Annunciare gli gnocchi e presentarsi con questa creazione di certo desterà un certo stupore. Mai sentito parlare degli gnocchi fritti? Una preparazione molto radicata nella tradizione dell’Emilia Romagna e che si basa sulla realizzazione di una fragrante pasta fritta adatta ad accompagnare salumi e formaggi di ogni tipo. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 300 g di farina tipo 00;

b) 200 g di latte;

c) 30 g di lievito di birra disidratato;

d) 1 cucchiaio di zucchero;

e) scorza grattugiata di mezzo limone;

f) 70 g di strutto;

g) 1 cucchiaio di sale.

Ecco gli gnocchi che nessuno si aspetta per stupire con una ricetta facile e veloce. Procedimento

Preparare gnocchi fritti perfetti non è così difficile. Innanzitutto, in un pentolino versare il latte ed il lievito, far riscaldare e far sciogliere il lievito perfettamente. Una volta miscelati bene i due ingredienti, setacciare la farina e lavorarla con lo zucchero. Trasferire farina e zucchero su un piano di lavoro e versare al centro la miscela di latte e lievito. A questo punto, impastare energicamente con le mani. Dopo 5-6 minuti, aggiungere lo strutto e impastare nuovamente. Infine, aggiungere il sale e la buccia grattugiata del limone. Amalgamare ancora qualche minuto.

Successivamente, quando l’impasto risulta liscio ed elastico, inserirlo in un contenitore e coprirlo con la pellicola alimentare trasparente. A questo punto, far riposare l’impasto, per circa 2 ore, nel forno con la luce accesa. Con l’aiuto di un mattarello stendere la pasta su un piano di lavoro leggermente infarinato. Tagliare la pasta a forma di rombi. Una volta concluso il taglio, si passa alla cottura. In una padella antiaderente e con abbondante olio di semi, friggere e far dorare su tutti e due i lati ogni rombo. Scolare e adagiare gli gnocchi fritti su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Far intiepidire e servire insieme ad un tagliare di salumi e formaggi.

