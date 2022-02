La pancia ormonale è la conseguenza di uno squilibrio che porta il tessuto adiposo ad accumularsi sull’addome e sui fianchi.

La diminuzione degli estrogeni dovuti alla menopausa è un motivo tipico dell’aumento di grasso nella parte superiore del corpo femminile.

Esiste una dieta chiamata dell’assimilazione che consiste nel consumare cibi utili a combattere questi squilibri. Dieta e sport sono fondamentali.

Cambiare lo stile di vita

Stanchezza e maggiore fatica sono normali quando si entra in una fase diversa della vita. L’aumento del girovita è una conseguenza degli ormoni che dettano nuovi tempi con cui affrontare la giornata. Avere bisogno di una ripartenza è normale ed ecco gli esercizi per eliminare la pancia ormonale che ci vengono in aiuto.

Il movimento fatto nel modo corretto durante la settimana può cambiarci la vita.

Molte persone non praticano nessuna attività fisica e continuano a provare una sorta di rifiuto.

Eppure quando si arriva a un’età in cui i cambiamenti stravolgono le nostre abitudini, sfruttare i vantaggi che lo sport potrebbe darci è un buon inizio.

L’attività sportiva durante la menopausa migliora i risultati del regime dietetico con cui regolare le funzionalità ormonali. Il metabolismo diventa più attivo e il colesterolo cattivo è messo a dura prova.

La produzione delle endorfine durante l’attività sportiva aumenta migliorando l’umore. Il nostro aspetto cambia da tutti i punti vista.

Ecco gli esercizi per eliminare la pancia ormonale in menopausa, avere fianchi snelli ed evitare gonfiore

Così come avviene per l’alimentazione anche il momento in cui svolgiamo l’attività fisica può fare la differenza.

Avere una routine mattutina dopo il risveglio è molto importante perché lo sport a digiuno apporta numerosi benefici che dureranno per il resto della giornata.

Dopo aver bevuto un paio di bicchieri di acqua possiamo svolgere 30 minuti di esercizi sul tappetino partendo dal lavoro addominale per arrivare allo sforzo aerobico e finire con la respirazione.

Il lavoro addominale possiamo farlo grazie al crunch svolto supino con le gambe piegate a 90 gradi. Andiamo a stendere le braccia all’indietro e a effettuare il piegamento arrivando a toccare le ginocchia con le mani per 15 volte. L’esercizio va ripetuto per 4 serie. Il crunch successivo possiamo svolgerlo in senso inverso. Tenendo le mani bloccate da un sostegno, portiamo le gambe fino al mento contraendo l’addome. Il numero di ripetizioni non cambia.

La parte aerobica può essere svolta attraverso un trampolino elastico per il rebounding.

È divertente e molto allenante. Consiste nel saltare sul trampolino invece che a terra per avere un esercizio aerobico senza impatto che non crea stress alle articolazioni.

Oltre a saltare possiamo anche sollevare le ginocchia al petto alternando il destro al sinistro come se facessimo una corsa sul posto.

In questo modo alleniamo i muscoli lombari e le gambe.

Dopo aver fatto un po’ di stretching per concludere la seduta, rilassiamoci per qualche minuto respirando profondamente e beviamo altra acqua. I risultati si vedranno prestissimo.