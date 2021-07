Gli anni passano ed il viso inizia a mostrare i primi segni dell’età, oltre alle rughe di espressione. Ed ecco che notiamo una parte della pelle cedere.

Questa perdita di elasticità segue il naturale processo di invecchiamento ma non sempre è legata a fattori genetici. Altri fattori, infatti, possono incidere come il sovrappeso e l’obesità che comportano un accumulo di grasso proprio in quella zona lì. Ci stiamo riferendo al mento, con il conseguente e molto comune problema del doppio mento.

Questo accumulo di grasso antiestetico alcune volte può mettere a disagio chi ne soffre. Fortunatamente, ad ogni problema c’è sempre una soluzione!

Esistono degli esercizi che si possono fare in pochi minuti e che ci aiutano a prevenire il problema del doppio mento.

Ecco gli esercizi per allenare la parte del viso che cede col tempo

Prima o poi ci scontriamo tutti con questo problema, il doppio mento. Solo i più furbi che hanno sempre un’alimentazione corretta, uno stile di vita sano e fatto di regolare attività fisica possono vantare di non averlo.

Chi vuole prevenire o ha già il doppio mento ricorre spesso all’utilizzo di creme da applicare sul viso e sul collo. Alcune si rivelano efficaci ma anche molto costose, allora perché non provare degli esercizi gratuiti che ci rubano solo qualche minuto della nostra vita?

Per il primo esercizio utilizziamo una pallina da tennis, quasi tutti ne abbiamo una in casa, se così non fosse possiamo acquistarla.

Poggiamo la pallina tra il collo e il mento e sosteniamola con tutte le forze che abbiamo mantenendola in posizione. Rilassiamo pian piano la muscolatura senza far cadere la pallina e ripetiamo questo esercizio almeno dieci volte per una decina di minuti circa.

Esercizio della faccina triste

Questo esercizio non è affatto difficile da fare, anche se all’inizio potrebbe farci un po’ ridere. L’esercizio della faccina triste ovvero del sorriso all’ingiù è un ottimo allenamento per eliminare il doppio mento. Facendolo sentiremo i muscoli del collo tirarsi, manteniamo l’espressione triste per qualche secondo e ripetiamo l’esercizio per almeno 10 volte. Dunque, ecco gli esercizi per allenare la parte del viso che cede col tempo.