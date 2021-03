Tutti probabilmente ci siamo guardati una volta allo specchio e abbiamo desiderato di avere qualche chiletto in meno. Ma purtroppo desiderarlo non lo fa diventare realtà e perdere di peso con una dieta potrebbe essere più difficile di quel che crediamo. Tuttavia dimagrire non è impossibile, basta farlo nel modo corretto. Ecco gli errori più comuni che si fanno quando si vuole perdere peso.

Cose che non si fanno ma che dovremmo fare

Uno dei primi errori che probabilmente facciamo è quello di non mangiare abbastanza verdure. Le verdure sono ricche di fibre e le fibre sono proprio l’ingrediente “magico” necessario a mangiare meno. Ma perché le fibre fanno mangiare meno? Le verdure hanno un grande potere saziante e riempiono velocemente lo stomaco. Inoltre la loro digestione richiede molto tempo e per questo motivo ci sentiremo sazi più a lungo. Di conseguenza durante il resto della giornata mangeremo meno. Mangiare molte verdure è quindi uno dei primi passi da fare.

Un altro errore molto grave è quello di tentare di dimagrire senza fare sport. Infatti un conto è mangiare meno per assumere meno calorie, un altro è mangiare normalmente andando invece a consumare le calorie. Dopo lo sport infatti il nostro corpo si sente pieno e appagato. In questo modo staremo meglio e non avremo attacchi di fame.

L’errore più grande

Ecco gli errori più comuni che si fanno quando si vuole perdere peso. Tuttavia l’errore in assoluto peggiore che si può commettere in questi casi è quello di voler dimagrire troppo velocemente. Oltre al fatto che il dimagrimento deve essere graduale e non improvviso, un cambio drastico della nostra dieta può risultare controproducente. Infatti può sembrare naturale diminuire in modo radicale le calorie, ma in realtà è sbagliatissimo. In questo modo infatti il nostro corpo invece di dimagrire può andare in “stallo” rallentando il metabolismo. Questo succede perché il corpo pensa di star vivendo un periodo con poco cibo e quindi decide di conservare energie e accumula grasso. In questo modo probabilmente smetteremo di dimagrire e ci sentiremo stanchi e sconfortati, rifugiandoci nuovamente nel cibo.

Ricordiamo che è meglio non affidarsi mai a nessuna dieta letta su internet o sui libri. Rivolgiamoci sempre al nostro medico di base e agli specialisti.