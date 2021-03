L’attrezzatura di cucina l’abbiamo comprata, qualche pezzo l’abbiamo ereditato o ricevuto in regalo dalle amiche. Alcune pentole e padelle le utilizziamo sempre, perché sono a portata di mano o le riteniamo indispensabili per garantire una cottura ottimale.

Tuttavia, ogni tanto dobbiamo rinnovarle o aggiungerne qualcuna. Ecco gli errori da non fare quando acquistiamo pentole e padelle. Li evidenzia il grande chef Antonino Cannavacciuolo nei suoi libri e nelle tante interviste televisive. Eccoli raccolti dagli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Le pentole del cuore

Tra le dotazioni base di ogni cucina c’è la pentola alta dai doppi manici, ideale per la pasta, i sughi, i brodi, le cotture lunghe, le creme.

Il grande chef Antonino Cannavacciuolo predilige quelle in acciaio inox rispetto all’alluminio. La sua scelta è dovuta al fatto che le pentole inox impiegano il doppio del tempo per arrivare a temperatura.

Quando l’hanno raggiunta, la mantengono in modo uniforme sull’intera superficie. Le pentole a doppio e triplo fondo sono quasi indistruttibili. Inoltre, non si corrodono e non ci creano problemi di ossidazione quando dobbiamo lasciare raffreddare una pietanza. Anche le casseruole a bordi medio-alti e con coperchio sono consigliate in acciaio.

Ecco gli errori da non fare quando acquistiamo pentole e padelle

Per saltare la pasta, mantecare i risotti e cuocere velocemente carni bianche o pesce, serve il saltiere o sautè in alluminio, un compromesso tra la pentola e la padella, a manico unico.

L’alluminio garantisce che il cibo non continui a cuocere quando spegniamo il fuoco. La cottura va sorvegliata perché tutto brucia più facilmente.

La padella da frittata migliore è quella in alluminio e rame. Le padelle di rame sono eccellenti per polenta, arrosti, brasati e creme per la pasticceria. Mai però utilizzarle a fiamma viva.

I tegami in terracotta

Il tegame in terracotta con rivestimento di smalto trasparente, molto bello da portare in tavola, è il massimo per la cottura uniforme e prolungata di legumi come ceci e fagioli, che messi a bollire nell’acciaio restano con la pellicina più dura. Ma ci permette anche di realizzare un pollo arrosto perfetto senza sporcare il forno o uno spezzatino di vitello con patate.