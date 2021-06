Capita a tutti: cuciniamo troppo cibo e finiamo con l’avanzarlo. Che fare in questi casi? Spesso lo conserviamo in frigo per poterlo mangiare magari il giorno dopo. Quando però è ora di riscaldare gli avanzi spesso non sappiamo come fare. Molti, potendo, usano il forno. In alcuni casi, però, questo non è possibile.

Per fortuna possiamo riscaldare gli avanzi anche in padella senza rovinare il loro gusto. Ecco gli errori da non fare per riscaldare il cibo avanzato in padella senza farlo seccare o attaccare e per mantenerlo morbido.

Attenzione a questi errori

Purtroppo riscaldare gli avanzi in padella non è sempre facile. Il cibo, infatti, è già cotto e quindi dobbiamo fare attenzione a non rovinarlo. Tra i rischi più grandi, però, spicca la possibilità di far seccare o bruciare il cibo. Ciò avviene perché molti semplicemente mettono il cibo in padella e accendono la fiamma, spesso alta. In questo modo però, il pasto non avrà tempo di riscaldarsi in modo uniforme.

Otterremo quindi un risultato molto deludente con il cibo freddo e bruciato. In altri casi, per evitare questi problemi, aggiungiamo troppo olio o troppa acqua, e in questo modo roviniamo il piatto. Ecco come evitare questi inconvenienti.

Come riscaldare il cibo

Ecco gli errori da non fare per riscaldare il cibo avanzato in padella senza farlo seccare o attaccare e per mantenerlo morbido, ma che fare per avanzi buonissimi anche il giorno dopo? Se il cibo che vogliamo scaldare è ricco di olio possiamo sfruttare questo ingrediente. Messo in padella, infatti, l’olio si scioglierà di nuovo e permetterà al cibo di non attaccare. In ogni caso, però, è importante tenere una fiamma bassa e coprire con un coperchio. In questo modo il pasto si scalderà lentamente e in modo uniforme. Che fare però se ad esempio si tratta di cibi più solidi o privi di olio come riso o pasta? In questo caso potremo farci aiutare da un filo d’acqua.

Dopo aver versato il cibo in padella, aggiungere un filo d’acqua, coprire con un coperchio e mettere sulla fiamma a fuoco basso. Il coperchio non farà uscire il calore e aiuterà il cibo a scaldarsi in modo uniforme. Se una volta scaldato il cibo è rimasta dell’acqua possiamo togliere il coperchio e alzare la fiamma. In pochissimo tempo l’acqua in eccesso evaporerà!