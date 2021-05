Le occasioni sono molteplici, quando si va a vivere da soli, si inizia una convivenza, ci si sposa. Fra le cose da comprare, vi è il materasso. Come orientarci? Televendite e negozi specializzati sono pronti a garantire a tutti il miglior riposo possibile. Eppure pochi considerano che la scelta del materasso è strettamente personale e individuale. Molte volte anche all’interno della coppia, le esigenze nel dormire sono completamente diverse. Ecco gli errori da non fare assolutamente quando si deve acquistare un buon materasso per lui e per lei.

Perché evitare di farselo regalare

Non è possibile far compiere ad altri la scelta di un prodotto così personale. Per cui perfino il materasso venduto in tv non può essere preso in considerazione, seppur invogliati dal prezzo. Innanzitutto bisogna armarsi di tempo e pazienza e visitare tutti i negozi che hanno una vasta esposizione. Questo è fondamentale perché il materasso va provato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se il materasso non si può provare, non si deve comprare

Non è necessario trascorrevi una notte intera per capire se il materasso è quello giusto, bastano 5 minuti. Per cui se il negoziante non dà questa opportunità, bisogna rinunciare all’acquisto. I materiali con cui oggi vengono formulate le miscele per i materassi, reagiscono col calore e si adattano perciò alla corporatura. Se non si concede il tempo per adattarsi, non si capirà se il materasso offre il confort giusto. Una volta stesi, bisogna posizionare una mano fra la zona lombare e il materasso. Se vi è spazio, il materasso non va bene, poiché non dà il corretto sostegno alla colonna vertebrale.

E quando moglie e marito hanno esigenze diverse?

Sempre più brand formulano il materasso matrimoniale con due tipologie di adattabilità in base alle esigenze dei singoli. Una piazza sarà studiata per lei e una piazza si adatterà a lui.

Come scegliere i materiali?

Oggi gli standard qualitativi della maggior parte dei prodotti in commercio sono molto elevati. Una volta che si è opportunamente provato il materasso, che si tratti di molle insacchettate, di memory o lattice, possiamo stare tranquilli. Quello che si deve ricordare è su cosa si appoggia il materasso. Se siamo soggetti allergici e abbiamo il letto contenitore, alcuni materiali naturali come il lattice non vanno bene. Venendo a mancare la corretta aerazione, si favorisce lo sviluppo di muffe o la proliferazione di acari.

Ecco gli errori da non fare assolutamente quando si deve acquistare un buon materasso per lui e per lei.