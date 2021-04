L’arrivo di nuovi gattini in famiglia è sempre un momento felice. I padroni di gatti alle prime armi però non sempre sanno come comportarsi quando la loro gatta sta per partorire. Questo momento è molto delicato e dobbiamo infatti imparare a essere padroni attenti e rassicuranti per la nostra micetta.

Per farlo dobbiamo preparare un ambiente accogliente e starle accanto in caso di problemi. Quindi, ecco gli errori da evitare se la nostra gattina sta per partorire per aiutarla a non rischiare la vita e avere cuccioli sani.

Prima del lieto evento

Ci sono alcuni segnali che ci comunicano che la nostra gatta sta per partorire. La gattina potrebbe infatti iniziare a rifugiarsi in posti stretti e nascosti. Il suo comportamento può anche diventare più irrequieto e può iniziare a saltare i pasti. Anche la forma della pancia cambia: la protuberanza si sposta spesso verso la parte posteriore del corpo. Possiamo iniziare ad aiutare la nostra gattina già in questa fase. Possiamo infatti prepararle un nido morbido e protetto.

In questo modo la gatta troverà una cuccia accogliente che noi però potremo tenere d’occhio. C’è infatti il rischio altrimenti che la gatta vada a partorire in un luogo da noi irraggiungibile da cui non possiamo controllare se va tutto bene. Anche quando arriva il momento del parto possiamo esserle d’aiuto.

Come comportarsi durante il parto

Ecco gli errori da evitare se la nostra gattina sta per partorire per aiutarla a non rischiare la vita e avere cuccioli sani, che fare poi quando è ora del parto? Se tutto va bene, la gatta non avrà bisogno del nostro aiuto. Possiamo però tenerle compagnia e rassicurarla. La cosa più importante è però controllare che vada tutto bene. Possiamo assistere la gattina così tenendo alla larga qualunque elemento di disturbo come altri gatti, cani o bambini chiassosi. Alla nascita dei micetti possiamo aiutare la mamma a pulirli, liberando soprattutto il musetto.

Per farlo dobbiamo munirci di un panno morbido leggermente inumidito. È infine fondamentale controllare che la gatta non soffra di emorragie o altri problemi. In alcuni casi, ad esempio, un cucciolo potrebbe essere bloccato nella gattina. Ciò può portare sintomi come febbre e mancanza di latte. Ciò mette a repentaglio non solo la gatta, ma anche i cuccioli. Se dovesse avvenire qualsiasi evento preoccupante bisogna chiamare tempestivamente il veterinario.