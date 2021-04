Il look racconta molto della nostra persona. Tra queste cose, esso è in grado di svelare anche l’età. Infatti, grazie ad esso possiamo dimostrare anni in più o in meno di quelli che abbiamo realmente. Dunque, sta a noi e alla nostra capacità di truccarci e vestirci giocarci bene l’età che dimostriamo. Ecco gli errori da evitare per non sembrare più vecchi, vediamoli insieme.

Calze color carne

Le calze color carne sono un indumento in grado di invecchiare l’aspetto di qualsiasi donna. Questo capo era molto in voga negli anni ’90, ma utilizzate adesso sarebbero davvero fuori moda. Se veramente le troviamo indispensabili però possiamo sceglierne un paio leggero e rigorosamente senza l’effetto lucido. Inoltre, devono essere di una nuance non troppo lontana dalla nostra per far sì che si eviti l’effetto “pugno nell’occhio”.

Trucco marcato

Coprire le imperfezioni è cosa buona e giusta. Quel che bisogna evitare però è eccedere. Infatti, eccedere con il trucco, anziché nascondere i segni del tempo può portare ad evidenziarli. Per evitarlo, dobbiamo nascondere borse ed occhiaie e rendere uniforme l’incarnato. Dopodiché puntare tutto o sullo sguardo o sul sorriso, ma mai entrambi. D’altronde si sa che il troppo stroppia.

Capelli trascurati

Mostrarsi sempre in ordine e ben pettinati contribuisce a conferire alla nostra figura un look più giovane. Infatti, dei capelli belli e in salute ci donano un aspetto più curato. Non solo una buona piega e il colore di capelli sempre in ordine, ma anche le doppie punte restituiscono un aspetto vecchio e sciatto.

Il golfino

Il golfino dovrebbe essere un capo passe-partout. In realtà, il golfino o il cardigan da un lato ci aiutano a coprire le spalle e a ripararci, dall’altro ci restituiscono un’immagine invecchiata. Se dobbiamo coprire le spalle in caso di un abito elegante o di un capo scollato, è meglio puntare su altri capi. Sono perfetti in questo caso un coprispalle o un giacchino in jeans o in ecopelle che rendono la nostra figura ed il nostro look più giovane.

Gioielli importanti

Indossare una serie di bijoux molto importanti e dallo stile pomposo ci fa dimostrare più anni di quelli che possediamo in realtà. Per dare un tocco caratteristico al nostro look, i gioielli sono importanti. Per non ottenere un effetto esagerato e che invecchi, però, dobbiamo concentrarci su un unico bijoux, sia esso un paio di orecchini o una collana.

Ecco gli errori da evitare per non sembrare più vecchi poiché ogni singolo aspetto del nostro look influisce sull’età che dimostriamo.

Approfondimento

